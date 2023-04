Jota maakt zich op voor shakedown met Porsche 963 in Weissach

Porsche zal de 963 Hypercar woensdag een shakedown geven op haar eigen testcircuit van Weissach, waarna de auto overgeleverd wordt aan Jota. Het is de bedoeling dat fabriekscoureur Matt Campbell, die in het IMSA-kampioenschap deelneemt namens Porsche Penske Motorsport en derde werd in Long Beach, achter het stuur kruipt voor de test met de eerste van de vier klantenauto's van de 963.

Namens regerend LMP2-kampioen Jota zullen Antonio Felix da Costa en Yifei Ye, allebei vastgelegd door Porsche, aanwezig zijn bij de test, al is het onduidelijk of zij ook daadwerkelijk in actie zullen komen. De tijd voor de shakedown is namelijk flink beperkt in het WEC-reglement. Daar mag maximaal één uur voor uitgetrokken worden.

Na de shakedown zal Jota de Porsche 963 naar de werkplek van het ter ziele gegane Team Rosberg in Duitsland brengen voor de laatste voorbereidingen voor het racedebuut in de 6 uur van Spa-Francorchamps op 29 april. De shakedown is voor het Hertz Team Jota, zoals het team in de Hypercar-klasse zal heten, de enige mogelijkheid om de auto te testen, aangezien er voor de race in België geen testmomenten meer zijn. De auto zal daar bestuurd worden door Da Costa, Ye en Will Stevens.

"Gezien de beperkte tijd was het niet zinvol om terug te keren naar de basis en Dieter (Gass, de nieuwe teambaas van de Hypercar-operatie van het team, red.) regelde voor ons het gebruik van de oude Rosberg-faciliteit", zegt Sam Hignett, mede-eigenaar van Jota. "We hebben veel tests op het programma staan voordat we naar de 24 uur van Le Mans gaan, maar hoeveel we doen hangt af van de beschikbaarheid van reserveonderdelen. We moeten ervoor zorgen dat we met een volledige voorraad onderdelen naar Le Mans gaan."

De tweede van de vier klantenedities van de 963, bestemd voor het Amerikaanse JCD-Miller MotorSports, wordt donderdag uitgerold en overgedragen. JCD-Miller, dat vorig jaar de 12 uur van Sebring won met Cadillac, werkt naar een debuut in het IMSA-kampioenschap toe. Dat moet op 14 mei gebeuren op Laguna Seca.

De laatste twee van die 963's gaan naar Proton Competition. Zij zullen de twee Hypercars, bestemd voor het WEC en IMSA, op een latere datum in ontvangst nemen. Proton zal pas deelnemen aan het WEC met de 6 uur van Monza in juli terwijl het debuut in het IMSA-kampioenschap een maand later volgt met de race op Road America.