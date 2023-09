Jota bevestigt gesprekken met Vettel over Hypercar-avontuur in 2024

Jota-teambaas Sam Hignett heeft in gesprek met Motorsport.com bevestigd dat het Britse team Sebastian Vettel heeft benaderd voor een zitje voor 2024. Jota rijdt volgend seizoen namelijk met twee exemplaren van de Porsche 963 LMDh in het WEC. Hignett benadrukt wel dat de gesprekken met de viervoudig Formule 1-kampioen over een zitje voor 2024, en daarmee een deelname aan de 24 uur van Le Mans, zich in een vroeg stadium bevinden en dat er nog niets getekend is.

"We zijn in gesprek met Seb en er zijn discussies, maar er is nog niets afgerond", zegt Hignett. "Er is nog geen contract getekend en hij heeft zeker nog niet in een van onze auto's getest." Zelf wilde Vettel, die vorig seizoen besloot dat het wel mooi was geweest met de Formule 1, niet uitsluiten dat hij op een of andere manier toch terugkeert in de autosport. Hij is al vaker genoemd in een adviseursrol bij Red Bull Racing, waar hij zijn vier wereldtitels mee behaalde, maar een terugkeer in de Formule 1 als coureur zou hij alleen overwegen voor de race op Suzuka. Afgelopen weekend gaf hij op dat circuit toe dat hij het 'geweldige gevoel' van een Formule 1-bolide mist, maar een comeback op korte termijn zit er niet in. "Voor nu niet. De Formule 1 stond lang centraal in mijn leven, maar als je er eenmaal uit stapt besef je hoe groot de rest van de wereld is en in zekere zin hoe klein de F1 is."

Jota heeft duidelijk gemaakt dat het zich in een positie bevindt dat ze de coureurs voor de tweede Porsche 963 kunnen kiezen en dat zij niet afhankelijk zijn van betalende coureurs. De tweede auto wordt net als de eerste gesponsord door Hertz, dat verantwoordelijk is voor de kenmerkende gouden kleuren van de kleurstelling. Volgens Hignett zou Vettel prima bij zijn team passen, aangezien Jota ook de focus heeft op milieuvriendelijkheid. "Duurzaamheid is voor ons als team belangrijk. Dat is ook waarom onze hospitality in Le Mans op zonne-energie werkte. We weten dat dat ook voor Seb belangrijk is."

Hignett onthult dat Jota een 'lange lijst aan coureurs' heeft om de tweede Hypercar voor 2024 mee te vullen. "We spreken met veel mensen, sommigen die hoog op de lijst staan en sommigen die minder hoog staan", zegt de teambaas. Het is al bekend dat F1-kampioen Jenson Button op die lijst staat, evenals voormalig F1-coureur Robert Kubica. De Pool rijdt dit seizoen al in het WEC, maar dan in de LMP2-klasse. Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij in de topklasse van het langeafstandskampioenschap wil rijden. Jota, dat drie keer de 24 uur van Le Mans won in de LMP2-klasse, keerde dit seizoen terug in de topklasse met haar eerste Porsche 963. Het team maakte er nooit een geheim van dat het in 2024 met twee exemplaren van deze LMDh wil rijden en bevestigde eerder deze maand al dat er een tweede in bestelling staat.