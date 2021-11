Van Uitert over Pro-Am-titel: “Blij dat het goed gekomen is”

Sinds 2018 komt Racing Team Nederland uit in het WEC. Na een overwinning in Fuji in 2019 en meerdere podiums werd dit seizoen de Pro-Am Cup geïntroduceerd, een kampioenschap binnen de LMP2 voor het beste team met een bronzen rijder. Frits van Eerd valt in deze categorie. Na een spannend seizoen veroverde de Nederlandse equipe afgelopen week dus de titel in de nieuwe klasse.

Job van Uitert vond het behoorlijk spannend. “Dit is voor het eerst sinds twee jaar dat ik ergens om een titel heb gereden. We gingen met een goed gevoel naar de laatste race, want we hadden de week ervoor ook gewonnen op hetzelfde circuit," vertelde hij aan Motorsport.com. Doordat meerdere races dit seizoen afgelast werden koos het WEC voor een unieke double-header in Bahrein als afsluiting van het negende seizoen. “In de race reden we op een gegeven moment op kop met een minuut voorsprong op onze rivaal, maar door een ongunstige Full Course Yellow slonk die voorsprong naar twintig seconden en op een gegeven moment hadden we er nog maar drie over. Daarna konden we wel weer wegrijden, maar het gat is nooit meer groter dan dertig seconden geweest.”

Van Uitert was erg blij toen de titel eindelijk binnen was. “Uiteindelijk hebben we vier van de zes races gewonnen dit jaar, dus we waren erg sterk. Maar in Portimao verloren we de overwinning doordat ik contact maakte met een GT. Daardoor werd het een stuk spannender dan het moest zijn. Ik ben blij dat het uiteindelijk allemaal goed gekomen is.” Racing Team Nederland boekte dus vier overwinningen, toch was een tweede plaats voor de man uit Dongen het hoogtepunt. “Dat was in Le Mans. Ik reed de laatste twee uur en we vochten ons terug na een lastige race. In het laatste half uur pakten we de tweede plek en we mochten naar het podium. Dat was erg mooi.”

Door coronabesmettingen misten Van Uitert en Giedo van der Garde de wedstrijd in Monza. Daardoor is bij de rijders officieel alleen Frits van Eerd kampioen. Van Uitert zit daar niet mee. “Voor Frits was het een droom om wereldkampioen te worden. Het grappige is dat Giedo en ik alsnog derde zijn geworden in de stand. Nu heeft één team dus zowel de wereldkampioen als de nummers drie, dat komt niet erg vaak voor.”

Voor volgend seizoen heeft Van Uitert nog geen plekje weten te bemachtigen. “Ik weet momenteel nog niks. Je doet altijd zelf je best om ergens aan de start te komen. Wat er uitkomt is niet alleen mijn keuze, die keuze ligt bij de teams. Ik heb het dus niet volledig in de hand. LMP2 is momenteel erg populair door de opkomende Hypercar-klasse dus erg veel coureurs willen een zitje hebben. Maar het heeft geen zin om me er druk over te maken.”