Van Uitert: “De 24 uur van Le Mans winnen is mijn doel”

De 22-jarige Van Uitert staat dit weekend voor de derde keer aan de start van de 24 uur van Le Mans. Het is de race waar de Dongenaar al op jonge leeftijd zijn zinnen op heeft gezet. In de aanloop naar de Franse klassieker wordt de coureur van Racing Team Nederland onderworpen aan een vragenvuur. Wat is bijvoorbeeld zijn favoriete circuit? En waarom mag het Autodromo Vallelunga volgens de Brabander niet eens een circuit worden genoemd?

Van Uitert neemt komend weekend samen met Giedo van der Garde en Frits van Eerd deel aan de 89e editie van de 24 uur van Le Mans. In totaal staan er negen Nederlandse coureurs aan de start van de race, die zaterdagmiddag om 16.00 uur van start gaat.