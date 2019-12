Bleekemolen: "Zege mogelijk door driedubbele stint van Keating"

De Porsche met startnummer 57, die Keating met Bleekemolen en Larry ten Voorde deelde, startte vanaf pole-position in de GTE AM-klasse. Het drietal ging 182 van de 233 ronden aan de leiding en wist de startpositie uiteindelijk om te zetten in een fraaie overwinning. Keating nam de eerste fase voor zijn rekening en bleef drie volledige stints doorrijden, waardoor het team op een andere strategie uitkwam dan de tegenstanders en de Porsche 911 RSR een pitstop minder hoefde te maken.

Zodoende finishte Project 1 Racing met een ruime voorsprong van 37 seconden op de nummer twee: de Aston Martin Vantage GTE van Paul Dalla Lana, Ross Gunn en Darren Turner. De driedubbele stint van Keating was niet gepland, geeft de coureur achteraf toe. "Het ging niet zoals we hadden verwacht, maar het was heel mooi om uiteindelijk vooraan te rijden en niet te hoeven vechten met veel andere GTE Am-wagens. Dat bespaarde ons uiteindelijk een pitstop, want wij waren de enigen in de GTE Am die het met zeven stops lukten en dat maakte het verschil."

Bleekemolen vond Keating te bescheiden en was vol lof over de Amerikaan. "Hij reed echt heroïsch, drie uur achtereen. Dat heeft geen enkele andere coureur gedaan. En toen hij stopte reden we bijna vooraan. Dat heeft ons echt geholpen, want al de andere bronzen coureurs gingen veel eerder uit de wagen en kwamen niet uit met hun brandstof. Dat heeft ons in feite de voorsprong opgeleverd en het enige wat wij moesten doen was uit de problemen blijven. Het was bepalend voor onze race."

De zegetocht van de #57 Porsche zet Team Project 1 op gelijke hoogte met het Italiaanse team AF Corse in het kampioenschap. "Een enorme opsteker, vooral na de pure pech in de eerste race. Dat we nu na een paar races al weer terug in de race zijn, is ongelofelijk en belooft veel voor de rest van het seizoen. De laatste drie keer werden we derde, tweede en eerste", aldus Bleekemolen. Door die successen volgt voor Project 1 Racing wel een handicap: "Bij de volgende race krijgen we veertig kilogram extra gewicht, dus dat wordt extra moeilijk. Het heeft te maken met de succesbalast die de FIA heeft ingevoerd en scheelt al snel zo'n zeven à acht tienden per rondje. Maar die race is wel op het thuiscircuit van Ben, het COTA en daar hebben we vorige maand nog de 24 uurrace gewonnen. Daar voelen we ons thuis en dat geeft toch een voordeeltje. De winst zal lastig worden, maar ik denk dat we aardig mee kunnen doen."

Hoogtepunten van de race: