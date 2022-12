Villeneuve in actie met ByKolles-Vanwall Hypercar

Jacques Villeneuve is een van de vier coureurs die die vanaf woensdag drie dagen gaan testen op het circuit van Barcelona met de Vanwall Vandervell LMH. Dit heeft Motorsport.com vernomen. De 51-jarige Villeneuve deelt de wagen met Tom Dillmann, Esteban Guerrieri en Joao Paulo de Oliveira. Dillman en Guerrieri waren al testrijders van het project dat gerund wordt door ByKolles. Oliveira won de Formule Nippon-titel in 2010. Hij heeft sinds zijn deelname aan de Duitse Formule 3 in 2002 al banden met het team. De deelname van Villeneuve is nog niet bevestigd.

De Canadees heeft al de nodige ervaring in het Endurance-racen. In 2007 en 2008 was hij onderdeel van het Peugeot-team, dat met de 908 meestreed in de LMP1-klasse. De laatste sportscar-race voor Villeneuve reed hij in 2019 in het Italiaanse GT-kampioenschap. Dit jaar reed hij nog bij Team Hezeberg Ford in de NASCAR Cup Series.

Rechtzaken ByKolles

ByKolles wilde dit jaar al meedoen aan het FIA World Endurance Championship. Aangezien alleen ‘echte’ automerken met eigen productie mogen deelnemen, besloot het team de naamrechten van Vanwall te kopen. Dit leverde echter een enorme juridische strijd op die nog steeds niet uitgevochten is. Het geschil zou een van de redenen zijn dat ByKolles in 2022 niet mee kon doen met hun LMH. Ook hun niet al te beste prestaties in het LMP1-tijdperk zouden meespelen. In zes deelnames aan de 24 uur van Le Mans met eigen materiaal, haalde het team slechts een keer de finish. Na de wedstrijd werd het team van Colin Kolles gediskwalificeerd. In andere edities eindigde het vaak met een crash, of met een volledig afgebrande wagen.

De test in Barcelona is niet de eerste keer dat de wagen uitgeprobeerd wordt. Al sinds maart is het kleine, maar ambitieuze team bezig met het ontwikkelen van de LMH. De auto kreeg een shakedown op het vliegveld van Zweibrücken, waarna de eerste baantest op het circuit van Most in Tsjechië werd afgewerkt. Volgend jaar zou ByKolles tenminste één wagen willen inzetten onder de noemer van Vanwall, maar het is nog steeds niet duidelijk of dit gaat lukken.