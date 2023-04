Cadillac rijdt dit jaar met één vaste V-Series.R mee in het World Endurance Championship, maar heeft in samenwerking met Chip Ganassi Racing aangekondigd dat het voor de 6 uur van Spa-Francorchamps met een tweede bolide aan de start staat. Dat was goed nieuws voor Renger van der Zande en Sébastien Bourdais, die daardoor ook belangrijke meters kunnen maken in de Hypercar van het Amerikaanse merk en zo bekend kunnen raken met het WEC-reglement. Die ervaring komt in juni goed van pas wanneer Cadillac met drie Hypercars jaagt op de zege in de 24 uur van Le Mans.

Van der Zande en Bourdais leken de zes uren met zijn tweeën te delen, maar daar is verandering in gekomen. Cadillac heeft namelijk Jack Aitken opgeroepen als derde coureur. De Britse coureur, voorheen actief als Williams F1-reserve, maakte deel uit van Cadillacs eerste zege met de V-Series.R in de 12 uur van Sebring. Aitken, Bourdais en Van der Zande stappen in België in de Cadillac met startnummer 3, in de bolide met startnummer 2 zijn het Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook die voor de overwinning zullen gaan.

"Chip Ganassi Racing is verheugd dat Jack samen met Sébastien en Renger tijdens de WEC-race in Spa de rijderstaken deelt voor de nr. 3 Cadillac V-Series.R", aldus Mike O'Gara, operationeel directeur van Chip Ganassi Racing, die de Cadillac Racing-deelname runt. "Dit is opnieuw een voorbeeld van het 'One Team'-concept waar het bij Cadillac Racing om draait. We waarderen Jacks feedback en hopen dat dit onze voorbereiding voor de 24 uur van Le Mans versterkt."

Aitken is op zijn beurt blij dat hij opnieuw de kans krijgt om achter het stuur van de Cadillac te kruipen. "Om op zo'n ongelofelijk circuit te rijden met de Cadillac V-Series.R zal een waardevolle aanvulling zijn op onze voorbereiding op Le Mans", zegt de 27-jarige coureur. "Het zal een genoegen zijn om te integreren met Chip Ganassi Racing en samen te werken om het Cadillac-programma vooruit te helpen, want we hebben veel respect voor elkaar. De samenwerking met Seb en Renger is geweldig voor mij persoonlijk, want ik leer van twee geweldige jongens."

Onlangs liet Van der Zande in gesprek met Motorsport.com weten dat het voor hem even wennen wordt om met zijn Amerikaanse autosportfamilie naar Europa te gaan voor de 6 uur van Spa-Francorchamps, ook vanwege de verschillende regels in IMSA en WEC. De tweevoudig winnaar van de 24 uur van Daytona benadrukte dat de race in België vooral een 'vrije training' is voor de 24 uur van Le Mans.