Robin Frijns debuteerde dit jaar net als Team WRT in het FIA World Endurance Championship. In zijn allereerste seizoen in de LMP2-klasse won de Maastrichtenaar vervolgens meteen de 24 uur van Le Mans, waarna begin deze maand ook de wereldtitel werd behaald in de LMP2-klasse. Had Frijns voorafgaand aan het seizoen dergelijke resultaten verwacht? “Nee, totaal niet. Vooral niet met een team dat voor het eerst instapt in het WEC en voor het eerst deelneemt aan Le Mans”, vertelt Frijns in gesprek met Motorsport.com Nederland. “Ik ken het team heel erg goed, ik heb er jarenlang voor gereden met Audi dus ik weet hoe het team werkt. Het was dan ook een goede beslissing om met het team in het WEC te gaan rijden. Ze hebben het gewoon heel goed aangepakt.”

De renstal van Vincent Vosse kwam een beetje stroef uit de startblokken, maar in de tweede seizoenshelft werden de 24 uur van Le Mans en de beide races in Bahrein overtuigend gewonnen: “Vooral United en Jota waren in het begin heel erg snel, maar je rijdt ook tegen jongens die daar al vijf, zes jaar lang zitten. Ik had niet verwacht dat we in zouden stappen en iedereen verloren zouden rijden, dat zeker niet. Maar aan het einde van het seizoen was dat wel het geval. Want in Bahrein winnen we eigenlijk twee keer achter elkaar met meer dan een minuut voorsprong. Dat hadden we totaal niet verwacht.”

LMP2 voelde als thuiskomen

Hoewel Frijns dit jaar voor het eerst kennismaakte met een LMP2-bolide, voelde het rijden met de Gibson-aangedreven ORECA eigenlijk als thuiskomen: “Met zo’n LMP2-auto – downforce, lichtgewicht, redelijk klein – ga je toch meer richting het gevoel van de single-seaters. Het gaat iets langzamer dan de GP2 en World Series wat ik gewend ben van vroeger, maar ik heb altijd problemen gehad met de overstap naar de GT’s, want dat is totaal anders. Het is zwaar, je hebt geen downforce en redelijk weinig vermogen. Daar had ik heel veel problemen mee, maar toen ik in een LMP2 stapte had ik zoiets van: 'het voelt weer als normaal, het voelt weer als thuis'. Daarom wilde ik ook heel graag LMP2 gaan doen, want ik wist dat dat het geval zou zijn.”

LMDh met Audi? "Moet geen probleem zijn"

Het succesvolle jaar in de LMP2-klasse smaakt naar meer voor Frijns, die echter nog niet weet of hij volgend jaar zijn titel gaat verdedigen in het WEC. Mogelijk wordt er ook al met een schuin oog gekeken naar 2023, wanneer Audi – het merk waar zowel Frijns als het team van WRT al veelvuldig mee heeft geracet – een eigen LMDh-prototype lanceert voor het allerhoogste niveau van de internationale langeafstandsracerij. Het is dan ook een logische vraag of we in de toekomst ook Frijns in een LMDh-bolide van Audi kunnen verwachten: “Normaal gesproken wel, vooral omdat we met WRT zo’n goed seizoen hebben gedraaid, dan is het wel logisch om die stap vooruit te zetten. Maar we gaan nu de winter in en dan zullen er wel gesprekken gevoerd gaan worden. Ik denk eerlijk gezegd dat het geen probleem moet zijn, maar we zullen zien”, besluit Frijns.

In de video bovenaan deze pagina vertelt Frijns meer over het afgelopen WEC-seizoen en blikt hij uitgebreid terug op zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans, die voor Frijns vanwege een knotsgekke ontknoping in de slotronde aanvoelde als een film. Ook vertelt hij uitgebreid over Frijns Unlimited, het nieuwe bedrijf dat hij dit jaar samen met zijn vriendin heeft opgericht. Het volledige gesprek, waarin ook wordt teruggeblikt op de Grand Prix van Sao Paulo en het F1-verleden van Frijns, is te zien op ons YouTube-kanaal.