Simon Pagenaud deelt in het jubileumjaar van de 24 uur van Le Mans een Oreca 07-Gibson met Reshad de Gerus en Vladislav Lamko. Voor Pagenaud wordt het zijn vijfde optreden op het Circuit de la Sarthe. Zijn laatste deelname was in 2011, toen hij met de Peugeot 908 LMP1 op de tweede plek eindigde achter Audi. Hoewel het laatste Le Mans-optreden van Pagenaud nog voor het ontstaan van het huidige World Endurance Championship was, is de coureur een vaste waarde in het IMSA-kampioenschap. Hij hielp Meyer Shank Racing eerder dit jaar nog aan de tweede achtereenvolgende overwinning in de 24 uur van Daytona.

“Ik ben terug op Le Mans”, zegt een opgewekte Pagenaud, die in 2019 de Indy 500 won met Team Penske en tegenwoordig ook IndyCar rijdt voor Meyer Shank Racing. “Ik ben zo blij dat eindelijk alle sterren goed staan om weer aan deze race mee te doen. Het wordt een geweldig jaar. De 24 uur van Daytona, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans zijn mijn favoriete races en ik doe ze dit jaar allemaal. Dat vind ik geweldig. Cool Racing/CLX Motorsport is een jong team, maar ze doen al vooraan mee in deze competitieve klasse. Dat is een prachtig vooruitzicht.”

Cool Racing start dit jaar met twee auto’s in de 24 uur van Le Mans. De tweede wagen wordt bestuurd door Alexandre Coigny, Nicolas Lapierre en Malthe Jakobsen. Zij komen uit in de Pro-Am subdivisie. Voor Lapierre is het zijn vijftiende achtereenvolgende deelname in Le Mans. Zijn betrokkenheid bij het Alpine WEC-programma van dit jaar is beperkt zodat hij zich kan richten op de ontwikkelingen van de LMDh waar Alpine in 2024 mee op de baan komt.

De 24 uur van Le Mans is op 10 en 11 juni, het WEC-seizoen begint volgend weekend met de 1.000 mijl van Sebring.