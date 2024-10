Van die positie zou Porsche ook graag gebruik willen maken, laat Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach tegenover Motorsport.com weten. "Het zou absoluut logisch zijn", aldus Laudenbach over de mogelijkheid om een derde 963 LMDh in te zetten tijdens de 24 uur van Le Mans. Een beslissing is echter nog niet genomen, benadrukt de topman. Porsche had in 2023 en 2024 ook al met succes een derde auto aangemeld voor de langeafstandsklassieker in Frankrijk, maar dat waren toen geen garanties. Nu Porsche met Felipe Nasr en Dane Cameron de IMSA-titel heeft behaald na de Petit Le Mans op Road Atlanta, is die garantie er wel. Porsche heeft wel nog de keuze om het eventueel alleen bij de twee vaste WEC-teams te houden.

"Het staat nog niet vast, maar het is waarschijnlijker dat we met drie auto's zullen rijden - zeker nu we die deelname hebben", voegt Laudenbach toe. "Je moet het budget er voor hebben, maar we weten allemaal ook hoe snel een auto uitgeschakeld kan worden op Le Mans. Daarom hebben we de afgelopen twee jaar met drie auto's gereden en is er een goede kans dat we opnieuw met drie zullen rijden."

Porsche lijkt volgend jaar iets minder vertegenwoordigd te worden in het World Endurance Championship, ook al zou Porsche Penske Motorsport dus met drie auto's naar Frankrijk trekken. Het Duitse merk ziet namelijk klantenteam Jota overstappen op Cadillac waardoor het twee 963's ziet verdwijnen. Ook al zou Proton Competition naar twee auto's uitbreiden in 2025, dan gaat Porsche van vijf naar vier auto's in het langeafstandskampioenschap.

IMSA deelt deelnames uit

Daarnaast moet Porsche Penske Motorsport nog nadenken over zijn line-ups voor 2025 in IMSA en WEC. "Er zal een aankondiging volgen voor de race in Bahrein", doelt Laudenbach op de WEC-race van 2 november. Doordat die aankondiging niet lang meer op zich laat wachten, lijkt het er niet op dat Porsche snel een knoop zal doorhakken over een derde auto voor de 24 uur van Le Mans.

Dat Porsche dus een garantie krijgt op een derde auto voor die race, is te danken aan het feit dat IMSA elk jaar drie deelnames mag weggeven aan teams voor het hoogtepunt van de WEC-kalender. Een van die deelnames gaat standaard naar de GTP-kampioenen. De winnaars van de Jim Trueman en Bob Akin Awards krijgen ook een deelname toegewezen. Dat zijn prijzen voor de best geklasseerde bronzen coureur in de LMP2- en GTD-klasse. Dit jaar gaat die eer naar Nick Boulle (LMP2) en Matt Bell (GTD).