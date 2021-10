Hartley klopt Kobayashi in Toyota-duel om pole in Bahrein

Brendon Hartley klokte 1.47.049 en dat was genoeg voor zijn eerste pole-position in het nieuwe Hypercar-tijdperk. Enigszins verrassend was dat wel, Kamui Kobayashi was met de #7 Toyota namelijk de snelste in de tweede en derde vrije training. De beide Toyota’s deden slechts één poging in het beslissende deel van de kwalificatie om daarmee banden te sparen voor de race. “Dit heeft lang geduurd”, zei Hartley, die in het seizoen 2019/2020 voor het laatst vanaf pole-position mocht vertrekken. “Het was in Monza close en ik had ook het gevoel dat we in Le Mans pole hadden moeten hebben tot ik aan het eind van de ronde in het verkeer klem kwam te zitten. Hier maakte ik een fout in de kwalificatiesimulatie in VT3, maar in de kwalificatie kon ik een mooie ronde bouwen.” In de Alpine-Gibson A480 werd Andre Negrao derde, hij was minder dan een seconde langzamer dan de Toyota van Hartley. De Braziliaan klokte 1.48.003.

In de LMP2-klasse was de pole-position voor Jota Sport met Tom Blomqvist achter het stuur. De formatie, met twee auto’s aanwezig in Bahrein, was in de trainingen ook al dominant. De Zweed was de rapste met de #28 ORECA en klokte een 1.49.885 in de tweede run op nieuwe banden. Filipe Albuquerque was tweede in de United Autosports-inschrijving, hij klokte 1.49.994. Antonio Felix da Costa scoorde de derde tijd in de tweede Jota-wagen. In de LMP2 Pro/Am-klasse pakte TDS Realteam Racing pole-position met een 1.50.559 van Loic Duval. Racing Team Nederland eindigde op de zesde plaats in de klasse met een 1.50.942.

Porsche 1-2 in GTE Pro

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: Porsche Motorsport

Voor de derde keer dit seizoen pakte Porsche-coureur Kevin Estre pole-position, hij was echter slechts drie honderdsten van een seconde sneller dan merkgenoot Gianmaria Bruni in de zusterauto van het Porsche-fabrieksteam. De beide heren bleven buiten voor een tweede poging op dezelfde bandenset, maar kwamen niet tot een verbetering. Ferrari had in de vrije trainingen een forse achterstand op de Porsches, maar in de kwalificatie waren de verschillen kleiner. Miguel Molina was derde in de #52 Ferrari 488 GTE Evo met Alessandro Pier Guidi op de vierde plaats.

In GTE-Am pakte Iron Lynx de pole-position met Rino Mastronardi achter het stuur. De Italiaan was een halve seconde rapper dan Paul Dalla Lana.

De 6 uur van Bahrein, de eerste van twee achtereenvolgende races in het oliestaatje, begint zaterdag om 10.00 uur Nederlandse tijd en wordt van begin tot eind gestreamd via Motorsport.tv.

Uitslag kwalificatie 6 uur van Bahrein: Hypercar/LMP2

Uitslag kwalificatie 6 uur van Bahrein: GTE