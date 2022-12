Glickenhaus keert na korte absentie in 2023 terug met WEC Hypercar

Glickenhaus Racing debuteerde in 2021 in het World Endurance Championship met de eigen 007 LMH en was ook in 2022 van de partij. Het lukte de Amerikaanse renstal echter niet om het hele seizoen af te werken door een penibele financiële situatie. Daarom liet Glickenhaus verstek gaan tijdens de laatste twee races van het seizoen, hoewel teameigenaar Jim Glickenhaus altijd bleef benadrukken dat het team in 2023 weer op de grid wilde staan. Voorwaarde daarvoor was wel dat er een commerciële partner of een klantenteam gevonden moest worden om de auto's te kunnen laten rijden.

Daarin lijken goede stappen te zijn gezet, want Glickenhaus is optimistisch over het WEC-seizoen 2023. "We doen volgend jaar mee aan het WEC. In het slechtste geval keren we terug met slechts één auto", vertelde Glickenhaus bij de bekendmaking van de WEC-race in Qatar aan Motorsport.com. "We hebben goede hoop dat het met meer is, maar we weten het nog niet helemaal zeker. We zouden zelf twee auto's in kunnen zetten, maar misschien gaan we met een klantenteam werken. We zien onszelf namelijk echt als fabrieksteam, maar wel een hele kleine, omdat we racen om onze auto's aan de man te brengen."

In principe wil Glickenhaus Racing in 2023 het hele, uit zeven races bestaande WEC-seizoen afwerken, maar toch houdt de eigenaar nog een slag om de arm. "We schrijven ons in, ja. We hebben echter niet de volledige controle over wat er wel of niet gaat gebeuren in het komende jaar, maar we hebben vertrouwen dat er grote dingen aankomen", legt hij uit.

Voor het overslaan van de races in Fuji en Bahrein was Glickenhaus bezig met een heel behoorlijk seizoen. In Sebring en Spa stond het team op het podium, waarna er op Le Mans twee auto's werden ingezet. Ryan Briscoe, Richard Westbrook en Franck Mailleux werden daar derde, voor vaste rijders Olivier Pla, Romain Dumas en Pipo Derani. Daarna volgde een uitvalbeurt in Monza, alvorens het team de laatste twee races oversloeg. Glickenhaus vertrouwt erop dat het WEC het geen probleem vindt om zijn team opnieuw te verwelkomen in 2023. "Het WEC is zich bewust van mijn situatie en hoe de dingen momenteel veranderen. Ik weet dat de fans ons leuk vinden en we voegen iets toe aan de show. We hebben heel redelijk gepresteerd als kleine jongens, dus ik denk dat het WEC met ons wil samenwerken."