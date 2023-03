Glickenhaus bevestigt rijders voor WEC-opener in Sebring

Beide rijders zijn al sinds het debuut van Glickenhaus in het WEC onderdeel van de line-up, maar ontbraken tot nu toe op de lijst. Daar kwam woensdag met de publicatie van de deelnemerslijst voor de 1.000 mijl van Sebring op 17 maart verandering in. Zij vergezellen de reeds bevestigde Romain Dumas in de 007 LMH die voor het hele WEC-seizoen ingeschreven staat.

Teambaas Jim Glickenhaus laat aan deze site weten: “Ryan en Olivier rijden in Sebring de #708 met Romain. Romain en Oli zijn bevestigd voor het hele seizoen, maar we zouden er voor Portimao of Spa (ronde 2 en 3 van het WEC in april) nog een andere coureur bij kunnen zetten omdat we rijders nodig hebben voor de tweede auto die we in Le Mans inzetten. Ryan zal in Le Mans zeker voor ons rijden, waarschijnlijk in de #709. We bekijken het in voorbereiding op Le Mans per race.”

Met het benoemen van Franck Mailleux voor de #709 in de 24 uur van Le Mans heeft Glickenhaus vier van de rijders van vorig jaar vastgelegd. Richard Westbrook en Pipo Derani waren vorig jaar ook betrokken bij de Amerikaanse formatie, maar komen vanaf dit jaar voor Cadillac uit.

Verder zijn er geen schokkende veranderingen naar voren gekomen bij de publicatie van de deelnemerslijst. Toyota, Peugeot, Ferrari en Porsche komen allemaal met twee auto’s aan de start in Sebring. Glickenhaus, Cadillac en Vanwall hebben een enkele inschrijving. Het totaal aantal deelnemers in de Hypercar-klasse staat op dertien voor 2023, maar de beide klantenteams van Porsche ontbreken nog op Sebring.

Jota Sport komt naar verwachting met de nieuwe 963 aan de start in Spa, het team zet in Sebring en Portimao nog een LMP2-wagen in met coureurs Antonio Felix da Costa, Will Stevens en Yifei Ye.

In totaal doen er 37 wagens mee tijdens de WEC-openingswedstrijd in Sebring.