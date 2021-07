Van der Garde mist 6 uur van Monza na positieve coronatest

De 6 uur van Monza is dit weekend de derde ronde van het FIA World Endurance Championship. Racing Team Nederland zag eerder al Job van Uitert uitvallen voor de race, nadat de Noord-Brabander vorige week al positief werd getest op het coronavirus. Als vervanger van de coureur uit Dongen werd Nyck de Vries opgetrommeld, die daardoor dit weekend eenmalig zijn rentree maakt in de knalgele ORECA.

Donderdag heeft Racing Team Nederland bekendgemaakt dat ook Giedo van der Garde dit weekend de 6 uur van Monza moet overslaan. De Amsterdammer is positief getest op het virus. “Ik baal er ontzettend van dat ik dit weekend niet kan racen op Monza”, laat Van der Garde weten in een verklaring. “Het is me absoluut een raadsel aangezien ik al volledig gevaccineerd ben en ik me in de aanloop naar de race niet onder groepen mensen heb gevoegd. Voor nu is dat echter irrelevant: Ik zal niet kunnen racen.”

Vervanger

Van der Garde wordt dit weekend bij Racing Team Nederland vervangen door Paul-Loup Chatin, die afgelopen weekend voor IDEC Sport ook al deelnam aan de ELMS-race op Monza. “Met Paul Chatin heeft het team een geweldige vervanger gevonden”, vervolgt Van der Garde. “Ik wens hem, Frits, Nyck en de rest van Racing Team Nederland het beste voor de race.”