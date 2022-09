Geen Porsche LMDh bij WEC-finale in Bahrein

Sinds vorig jaar rijden er Hypercars in de topcategorie van het FIA World Endurance Championship. In die klasse zien we momenteel wagens van Toyota, Glickenhaus en Peugeot, dat twee maanden geleden haar debuut maakte bij de 6 uur van Monza. Volgend jaar komt hier een grote lichting bij. Dat komt omdat er dan naast de Le Mans Hypercars (LMH) van eerder genoemde merken en Ferrari, ook LMDh’s (Le Mans Daytona hypercars) meerijden. Deze LMDh’s zijn ook in het Amerikaanse IMSA WeatherTech Sportscar Championship welkom. Porsche en het team van Penske hebben de handen ineen geslagen en doen volgend jaar aan beide kampioenschappen mee met de 963.

Ondanks dat LMDh’s pas vanaf volgend jaar officieel hun intrede maken, hadden fabrikanten dit jaar al de optie om met losse inschrijvingen deel te nemen aan races in het WEC. Porsche was oorspronkelijk van plan om dit jaar aan de laatste race van het seizoen deel te nemen. Dat is de 8 uur van Bahrein. In een verklaring zegt het Duitse merk nu deze optie te laten varen. “Het was een interessante mogelijkheid voor Porsche Penske Motorsport om de FIA WEC-race in Bahrein als aanvullende test te gebruiken, maar we kiezen ervoor om het niet te doen om meerdere redenen. We willen onze baantijd maximaliseren en zo efficiënt mogelijk met de kosten omgaan. Daarom hebben we besloten om nog twee testen te doen in de Verenigde Staten. Bovendien gebruikt het WEC zeevracht voor de logistiek richting Bahrein. Dat houdt voor ons in dat we belangrijke onderdelen voor het testen lange tijd kwijt zijn.”

Het officiële racedebuut van de 963 vindt nu begin volgend jaar plaats. Aan het einde van januari staat de 24 uur van Daytona van de IMSA op de kalender. Daar zal Porsche het op gaan nemen tegen wagens van Cadillac, Acura en BMW. Het WEC begint twee maanden later en daar zijn in ieder geval Toyota, Peugeot, Ferrari en Cadillac de tegenstanders.