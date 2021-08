Van Eerd: Met een F1-auto over het oude Hockenheim is de ultieme droom

Waarom ziet Frits van Eerd het rijden op de crossmotor als de beste manier om fit te blijven? Wat is het verhaal achter de Peugeot die hij ooit midden in een rally afstond aan een fan en waarom zou hij het liefst nog eens willen rijden over de lange rechte stukken van de ‘oude’ Hockenheimring? In bovenstaande video geeft de coureur en teameigenaar van Racing Team Nederland antwoord op alle vragen.

Van Eerd neemt komend weekend samen met Giedo van der Garde en Job van Uitert deel aan de 89e editie van de 24 uur van Le Mans. In totaal staan er negen Nederlandse coureurs aan de start van de race, die zaterdagmiddag om 16.00 uur van start gaat.