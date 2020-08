Van Eerd en Van der Garde tevreden na derde plaats op Spa

Het team kende een matige kwalificatie en moest als laatste van de LMP-auto’s van start. Die start vond vanwege de zware regen plaats achter de safety car, maar Van der Garde had daar geen moeite mee en sneed als een warm mes door de boter naar voren. “Het was een beetje een disadvantage, maar goed we zijn toch helemaal naar voren gereden. Na stint één lagen we al tweede in onze klasse, dus dat was top en na stint twee hebben we de nummer één nog ingehaald.”

Het was de bedoeling dat Van der Garde na zijn opmars het stuur zou overdragen aan bronzen rijder Van Eerd, maar door de aanhoudende regen besloot het team de meer ervaren oud-F1-coureur achter het stuur te houden. Toen Van Eerd uiteindelijk het stuur alsnog overnam was het team door een paar safety cars terugvallen naar P3. “We hebben gelukkig die podiumplaats weten vast te houden. We zijn er ongelooflijk blij mee want het heeft ons teruggebracht naar de derde plaats in het kampioenschap . We gaan nu naar Le Mans en kijk er enorm naar uit om ook daar deze prestatie te gaan neerzetten”, aldus Van Eerd.

Zware crash

De 53-jarige coureur had even een hachelijk moment toen hij in Blanchimont in contact kwam met de achterop komende Signatech Alpine van Thomas Laurent. Die verloor de controle over het stuur en ging zwaar de bandenmuur in. Van Eerd kreeg vrij weinig mee van het incident. “Ik heb het alleen maar gezien. Achteraf was er iemand die mij probeerde in te halen, hij heeft een stuurfout gemaakt en is er ontzettend hard van afgegaan. Het hoort een beetje bij autosport denk ik, gelukkig is die coureur ongedeerd en daar mogen we blij mee zijn denk ik.”

Het WEC-kampioenschap wordt op 19 en 20 september vervolgd met de 24 Uur van Le Mans.

Bekijk de crash van Thomas Laurent hier: