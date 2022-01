Frijns gaat WEC LMP2-titel verdedigen met Rast en Gelael

Frijns en het Belgische team van WRT debuteerden vorig jaar in het FIA World Endurance Championship, maar in het eerste seizoen werd meteen de 24 uur van Le Mans en de wereldtitel gewonnen in de LMP2-klasse. Dit jaar keert WRT terug in het kampioenschap en zal het zelfs met twee Gibson-aangedreven Oreca 07's gaan deelnemen aan het volledige seizoen.

Nieuwe teamgenoten voor Frijns

De bolide met startnummer 31 zal dit jaar opnieuw bestuurd worden door Frijns, die zijn tweede seizoen in het WEC wederom combineert met zijn activiteiten voor Envision Racing in de Formule E. Voor zijn titelverdediging krijgt de Maastrichtenaar versterking van twee nieuwe teamgenoten. Voormalig Formule 2-coureur Sean Gelael maakt de overstap vanuit JOTA. René Rast maakt de driekoppige line-up compleet. De 35-jarige Duitser krijgt het daarmee nog wat drukker in 2022. Zo werd eerder al bekend dat hij dit jaar met Abt Sportsline terugkeert in de DTM, terwijl hij namens Audi ook betrokken is bij de ontwikkeling van diens LMDh-prototype, waarmee het Duitse merk volgend jaar op het hoogste niveau terugkeert in de langeafstandsracerij.

“Ik ben heel blij dat ik bij met de regerend kampioen zal uitkomen in het WEC”, aldus Rast, die in 2016 met een LMP2-bolide van G-Drive voor het laatst te zien was in het WEC. De drievoudig DTM-kampioen is geen onbekende van het team van Vincent Vosse. Zo won hij in 2014 met een Audi R8 van Team WRT al de 24 uur van Spa-Francorchamps: “Ik ken Team WRT door en door en weet hoe goed ze zijn. Ik kijk er dan ook naar uit om wederom met ze samen te gaan werken. Hetzelfde geldt voor Sean en Robin, twee uitstekende en snelle coureurs. Hopelijk kunnen we samen de nodige successen behalen en herhalen wat het team vorig jaar heeft bereikt.”

Ook Robin Frijns kijkt uit naar het nieuwe WEC-seizoen: “We hadden vorig jaar een geweldig seizoen met het winnen van de LMP2-titel in het FIA WEC. Het is het doel om dat dit jaar weer dunnetjes over te doen. WRT is echt mijn racefamilie geworden, we kunnen goed met elkaar opschieten en ik kan niet wachten om weer te beginnen. Ik wil daarnaast ook Envision Racing bedanken voor het feit dat ze me mijn titel in het WEC laten verdedigen.”

Habsburg verhuist naar zusterbolide

Ferdinand Habsburg, die vorig jaar samen met Frijns en Charles Milesi deel uitmaakte van de succesvolle #31 crew, verhuist dit jaar naar de tweede WRT-bolide met startnummer 41. De Oostenrijker zal daarin een team gaan vormen met Norman Nato en Esteban Garcia.

Het nieuwe WEC-seizoen gaat op 18 maart van start met de 1000 mijl van Sebring. Op 12 en 13 maart organiseert het WEC op het iconische circuit in Florida een tweedaagse testsessie.

VIDEO: Robin Frijns blikt terug op het succesvolle WEC-seizoen van 2021