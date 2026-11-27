WEC

Ford onthult naam van LMDh-bolide voor WEC 2027

Ford keert voor het eerst in vier decennia terug naar de topklasse van de sportscar-racerij met een nieuw LMDh-prototype dat een eerbetoon brengt aan de iconische GT40

Heiko Stritzke

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:30

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Ford GT41 Hypercar

Foto: Ford

Ford heeft zijn nieuwe LMDh-bolide voor het World Endurance Championship van 2027 officieel de GT41 genoemd. De auto werd op Thanksgiving Thursday onthuld.

Het was een passend Amerikaans podium voor de onthulling van het prototype met atmosferische V8-motor. Met deze auto wil de Blue Oval voortbouwen op de historische zeges in de 24 uur van Le Mans van de legendarische voorganger, de GT40.

De auto werd gepresenteerd in een camouflagekleurstelling. Het definitieve racedecor wordt naar verwachting in februari onthuld. De naam GT41 is geen toeval. Het is een directe verwijzing naar de iconische GT40, die tussen 1966 en 1969 vier opeenvolgende algemene overwinningen boekte op Circuit de la Sarthe.

Waar de '40' oorspronkelijk stond voor de totale hoogte van de auto van 40 inch, verwijst de '41' naar de 41 inch van de grond tot aan de luchtinlaat, het hoogste punt van het nieuwe chassis.

De auto die donderdag werd getoond, heeft nog niet de definitieve aerodynamische specificatie. Ford evalueert nog verschillende configuraties van de diveplanes aan de voorkant. De onthulde auto heeft geen diveplane voorop, maar versies met één en met twee flappen zijn al getest.

Ook de livery kan nog veranderen, al heeft Motorsport.com begrepen dat elementen van het camouflagepatroon kunnen terugkeren in het definitieve ontwerp. Onderaan de side skirts is bovendien een verwijzing naar de GT40 te zien.

Ford bekijkt momenteel verschillende tinten blauw en haalt daarbij inspiratie uit het Mustang GT3-programma in het IMSA SportsCar Championship, waarin al meerdere glanzende en matte blauwe liveries op het circuit te zien waren.

Eigen aanpak voor geïntegreerde werkwijze

Ford GT41 Hypercar

Photo by: Ford

In tegenstelling tot diverse rivalen die leunen op gevestigde externe partijen, kiest Ford voor een volledig interne aanpak van het LMDh-project. Het programma is gevestigd in de nieuwe, uit meerdere verdiepingen bestaande techcampus-achtige faciliteit van Ford in Michigan, terwijl de Britse motorsportspecialist Venture Engineering in Oxfordshire fungeert als Europese operationele basis.

"We willen niet alleen een cheque uitschrijven en ons team succes wensen", zei Mark Rushbrook, global director van Ford Racing, tegen Motorsport.com.

"We willen dat onze engineers volledig ingebed zijn en volledige verantwoordelijkheid dragen tijdens de ontwerpfase, de ontwikkeling en ook het racen zelf. Dus wanneer we bij een test of een race zijn, zie je daar echte engineers van Ford Racing, ingebed in het team en onderdeel van het geheel."

Volgens Rushbrook is de werving voor het team vrijwel afgerond: "Misschien gaat het nog om een handvol functies, maar het merendeel is ingevuld. Dat hadden we echt nodig tijdens de eerste tests en de ontwikkeling. Daar staan we nu: we zijn op het punt dat we twee auto's hebben en die tegelijkertijd laten rijden."

Ford Racing Hypercar Programme Manager Dan Sayers onderschreef die focus nu het project op de baan vaart krijgt.

"De onthulling van de Ford GT41 is een belangrijk moment voor iedereen die bij dit programma betrokken is", zei hij. "Het is het resultaat van enorm veel werk binnen onze engineering-, design- en ontwikkelingsteams en een belangrijke mijlpaal op weg naar 2027.

"We weten hoe groot de uitdaging is die voor ons ligt. Het niveau in de Hypercar-klasse is heel hoog en er zijn geen binnenwegen naar succes. Onze focus lag op het leggen van de juiste basis, het samenbrengen van de juiste mensen en ervoor zorgen dat we in elke ontwikkelingsfase zoveel mogelijk leren.

"We hebben bemoedigende vooruitgang geboekt met ons testprogramma, maar er ligt nog heel veel werk voordat we bij de seizoensopener aankomen."

In dat testprogramma heeft de GT41 al veel kilometers afgelegd in Europa. Na de eerste shakedown op Circuit Paul Ricard in augustus werkte Ford verdere tests af op Portimao, Silverstone en Monza. Dat mondde onlangs uit in een duurtest van 30 uur op Motorland Aragon.

Ford LMDh, Silverstone test

Photo by: Ford

Het programma verhuist nu naar de Verenigde Staten voor extra tests in december 2026 en januari 2027. Voor William Clay Ford Jr., executive chairman van Ford, heeft de terugkeer naar de hoogste klasse van de sportwagenracerij een grote persoonlijke betekenis.

"Ford is op een racecircuit ontstaan toen mijn overgrootvader in 1901 zijn eerste en enige race won. Maar Ford werd in 1966 een legende op het circuit, toen we het ondenkbare deden, de besten ter wereld uitdaagden en ze allemaal versloegen op Le Mans", zei hij.

"Nu is het tijd om met de Ford GT41 terug te keren naar de hoogste klasse van de langeafstandsracerij en opnieuw de grootste uitdaging in de endurance-racerij aan te gaan. Dit is een moment waar ik en mijn familie enorm trots op zijn.

"We weten hoe groot de uitdaging is, maar we lopen niet weg voor een uitdaging. We gaan die aan, in de wetenschap dat wat we op het circuit leren uiteindelijk onze klanten ten goede komt."

Wanneer de GT41 in 2027 op de WEC-grid verschijnt, neemt Ford het op tegen aartsrivaal General Motors met het merk Cadillac, naast andere zwaargewichten als Ferrari, regerend wereldkampioen Toyota, BMW, Hyundai-luxemerk Genesis, Aston Martin en mede-nieuwkomer McLaren.

Over een mogelijke uitbreiding naar IMSA houdt Rushbrook voorlopig de boot af. "Dat is allemaal nog te bepalen", zei hij. "Op dit moment ligt onze focus op de ontwikkeling, de homologatie en onze eerste races in 2027. Daarna zien we wel."

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