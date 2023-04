Het avontuur van Ferrari in de vrij nieuwe Le Mans Hypercars is goed van start gegaan. Het Italiaanse merk verraste bij de 1000 mijl van Sebring, de allereerste keer dat de Ferrari 499P op de grid stond, door de pole-position te veroveren, al moest het in de race toezien hoe het zeer ervaren Toyota de één-twee pakte met twee ronden voorsprong. Het leverde uiteindelijk wel een podiumplek op voor de #50 Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen, die in Portimao dezelfde truc herhaalden en zelfs een trede hoger stonden met de tweede plek. De #51 Ferrari, bestuurd door Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado had minder geluk in de eerste twee races van het WEC-seizoen.

Wel weten Ferrari en AF Corse, die al jarenlang samenwerken in de langeafstandsracerij, dat ze nog een hoop werk te verzetten hebben als ze voor de 24 uur van Le Mans Toyota een echte uitdaging willen bieden. "Uiteindelijk kan ik zeggen dat alles min of meer volgens plan is verlopen, het grootste probleem was dat de auto op 6 juli de baan op ging en het Hypercar-project moest samenvallen met 2023 vanwege de vijftigste verjaardag van de laatste Ferrari-race op Le Mans, dus er was heel weinig tijd om het project te ontwikkelen", zegt Giuliano Salvi, Ferrari GT & Sports Cars Race & Testing Manager in een exclusief interview met Motorsport.com. "Het zijn een paar intense en ingewikkelde maanden geweest om alles in elkaar te zetten."

Met de 1000 mijl van Sebring en 6 uur van Portimao achter de rug heeft Ferrari al flink wat kilometers afgelegd met de 499P, wat voor enkele positieve verrassingen zorgde. "Er zijn twee positieve aspecten aan de auto", stelt Salvi. "Het eerste is dat hij in alle opzichten goed gebalanceerd is, we hebben geen bijzonder kritisch punt gevonden en dat heeft veel geholpen. Het is een makkelijke auto om mee om te gaan, ondanks het feit dat het een zeer ingewikkeld ontwerp is op technologisch vlak, het is echt eng! En het tweede is de groep die Ferrari heeft samengesteld, die is echt sterk."

Rustig opbouwen

Over dat team was Salvi in het begin nog wel even verbaasd, met name door de leeftijd van sommige werknemers. "We hebben een goede mix van ervaring, mensen die uit de Formule 1 komen en nieuwe jongens die het circuit nog nooit hadden gezien. In het begin was ik een beetje verbaasd en vroeg ik me af of het wel zou werken, want sommigen van hen zijn erg jong, pas 26 of 27 jaar oud en ze doen nu hun eerste ervaring op. Maar het zijn allemaal zeer goede mensen en omdat we een zeer kleine groep zijn, moesten we personeel van zeer hoge kwaliteit selecteren. We zijn op alle gebieden zeer sterk en dat was een uitdaging: de groep samenstellen, leiden en het beste naar boven halen."

Met een merk als Ferrari komen er uiteraard grote verwachtingen kijken bij een project van dit kaliber. Toch benadrukt Salvi dat hij het vooral rustig op wil bouwen en niet te hard van stapel wil lopen. Zijn voornaamste doel was daarom ook het aan de finish krijgen van de 499P. "We hadden zo weinig tijd dat we een auto wilden hebben die betrouwbaar was en kon rijden, wat niet gemakkelijk is als je een hybridesysteem hebt en zoveel andere dingen die het zo ingewikkeld maken. In de eerste paar maanden hebben we gereden om al deze aspecten te regelen en dat bleek op Sebring, want beide auto's haalden het einde zonder problemen, ook al had de #51 een incident", doelt hij op de crash die Pier Guidi had na contact met een GTE Am van hetzelfde merk.

De #51 AF Corse Ferrari 499P in actie tijdens de 6 uur van Portimao. Foto: JEP / Motorsport Images

Bandenslijtage

Nu de eerste echte tests voor Ferrari AF Corse erop zitten, is het tijd voor stap twee. “Nu proberen we de auto te ontwikkelen, want aanvankelijk reden we alleen”, legt Salvi uit. “We zagen dat de bolide goed uitgebalanceerd en vrij gemakkelijk te besturen was, maar we hadden geen maatstaven ten opzichte van de rest. Toyota legt bijvoorbeeld de lat hoog omdat zij al tien jaar actief zijn. Onze groep moet worden samengevoegd, maar dat maakt alles ook erg uitdagend.”

Om een stap vooruit te zetten zal Ferrari hard moeten werken aan de 499P, al wil Salvi nog niet te vroeg conclusies trekken over de prestaties van de Hypercar. “De auto is qua pure snelheid in goede vorm, de pole-position op Sebring is daar een bewijs van, hoewel dat natuurlijk een speciaal circuit is. Om iets specifieker te zijn zullen we moeten wachten tot de 6 uur van Spa-Francorchamps, als het droog is, want Portimao is ook geen standaard circuit. In België zullen we een duidelijker beeld hebben van waar we staan, maar de eerste indicaties zijn dat we er al met al staan. Nu komen andere aspecten, zoals bandenmanagement, aan bod.”

In de langeafstandsracerij biedt bandenmanagement de mogelijkheid om met meerdere alternatieve strategieën te werken. Dat weten ze bij Ferrari maar al te goed, waardoor nu de focus met name op dat gebied ligt en niet op verbeteringen van de pure performance. "We hebben minder sets banden tot onze beschikking dan de stints die we moeten doen, dus het gaat om het managen van de slijtage en [het voorkomen van] een drastische drop zoals Porsche die had op Sebring. Dit is moeilijk te managen totdat je referenties hebt van de anderen. Toyota staat bovenaan op dit gebied omdat ze er al jaren aan werken. We leren veel, ook ik gezien mijn professionele achtergrond."

Formule 1 heel vergelijkbaar

De technologie van de Hypercars is geavanceerd, net als in de Formule 1. Volgens Salvi zijn de verschillen tussen deze twee klassen dan ook behoorlijk klein. "Je hoeft alleen maar een ritje in de pitstraat te maken om dat te beseffen", meent de GT & Sports Cars Race & Testing Manager van Ferrari. "Met het Hypercar-reglement zijn we heel dichtbij gekomen, alles is heel vergelijkbaar geworden en zelfs als team is de structuur en de organisatie van de rollen hetzelfde. Hier is het verschil dat de teams kleiner zijn en de aantallen beperkt, een beetje zoals een tweederangs Formule 1-team."

Het WEC heeft voor de races in Portimao, Spa-Francorchamps en Le Mans al een Balance of Performance vastgelegd voor de Hypercars. Ferrari merkte op Portimao dat het ook met deze BoP snel was, al kwam het team op de lange run toch tekort. Voor de beroemde 24 uur van Le Mans heeft Ferrari al plannen klaargelegd, maar het is niet zo dat de bolide volledig op de schop gaat voor die race. "Het reglement voorziet niet in een specifiek aerodynamisch pakket voor die race, dus de ontwikkeling zal plaatsvinden met het oog op het WEC", benadrukt Salvi. "Uiteraard is er oog voor Le Mans, maar het is niet zoals vroeger, toen je speciaal voor dat evenement een auto bouwde."

De eerstvolgende race, de 6 uur van Spa-Francorchamps, vindt 29 april plaats. Het is de laatste generale repetitie voor de teams voordat de 24 uur van Le Mans op 10 juni van start gaat. Of Ferrari wat nieuwe onderdelen meeneemt naar de race in de Ardennen? "Er komt wel iets", onthult Salvi. "Wat we op dit moment gewoon missen is tijd, want we hebben veel dingen in de pijplijn en in principe rijden we twee races achter elkaar, met Portugal en België. Zodra Spa voorbij is, kunnen we wat specifieke tests doen."