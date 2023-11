Ferrari vs. Toyota: Wie pakt de WEC-titel bij de Hypercars?

De #8 Toyota Gazoo Racing van Brendon Hartley, Ryo Hirakawa en Sébastien Buemi hebben bij het ingaan van de 8 uur van Bahrein de beste papieren in handen met 133 punten. Zij staan daarmee voor de zusterbolide, de #7 van Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi en Mike Conway. Die drie moeten een achterstand van vijftien punten zien goed te maken. Normaliter staan er voor een zege in de kortere races 25 punten klaar voor de winnaar, maar omdat op het Bahrain International Circuit 8 uur wordt geracet zijn dat er 38 voor de winnaar, 27 voor P2 en 23 voor P3. Dat betekent op papier dat ook de #51 Ferrari AF Corse in handen van Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado nog aanspraak maakt op de titel. Zij moeten dan wel op een wonder hopen, aangezien zij 'slechts' 102 punten hebben.

Voor de 8 uur van Bahrein, ronde 7 van het kampioenschap, is de BoP opnieuw aangepast om de LMDh en LMH gelijk te trekken. Cadillac en Porsche hebben hun bolides gebouwd naar de LMDh-regels, Ferrari, Peugeot en Toyota volgden de LMH-regels. Dat verklaart ook meteen waarom zowel Porsche als Cadillac een gewichtsvermindering van zeven kilogram heeft gekregen.

Het minimumgewicht van de Porsche 963 was vastgesteld op 1053 kilogram, maar dat is nu 1046 kilogram geworden. De Cadillac V-Series.R heeft een minimumgewicht van 1030 kilogram, wat op Monza en Fuji nog 1032 en 1039 kilogram was. Dat gaat wel gepaard met een vermindering van de hoeveelheid energie per stint met één megajoule: 908MJ voor de Porsche, 894MJ voor de Cadillac. Voor de titelkandidaten, Ferrari en Toyota dus, verandert er niets ten opzichte van Fuji. Daar ging de zege naar de #7 Toyota.

In de LMP2-klasse verdedigt het Belgische WRT een comfortabele voorsprong van 33 punten op Inter Europol Competition, dat mede door de zege op Le Mans op 102 punten staat. In het GTE Am-kampioenschap staat de titel niet meer op het spel. Al op het circuit van Monza, ronde 5 van het kampioenschap, slaagden Nicky Catsburg, Ben Keating en Nicolas Varrone erin om die namens Corvette Racing veilig te stellen.

Tijdschema 8 uur van Bahrein