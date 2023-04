Toyota heeft handen vol aan Ferrari

De regen van de ochtend had plaatsgemaakt voor de zon, waardoor de kwalificatie op een droog Spa-Francorchamps verreden werd. In de vijftien minuten durende kwalificatiesessie voor de Hypercars zette de #8 Toyota met Brendon Hartley achter het stuur aan voor de eerste getimede ronde, toen hij door Eau Rouge de controle verloor en vervolgens tegen de bandenstapels knalde in Raidillon. De Nieuw-Zeelander kon uitstappen maar de sessie werd stilgelegd om de rommel op te ruimen.

In de slotfase van de kwalificatie spande het erom tussen Ferrari en de enige overgebleven Toyota, de #7 van Kamui Kobayashi. Antonio Giovinazzi snelde met een minimale marge van 35 duizendste van een seconde naar zijn eerste pole in de Hypercars, maar even later werd zijn rondetijd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits. Daardoor ging de pole alsnog naar Toyota, al was dat ook nog steeds maar op het nippertje: twee honderdsten maakten het verschil. De Ferrari #50 noteerde de derde tijd, gevolgd door de twee Cadillacs. Renger van der Zande, die samen met Sébastien Bourdais en Jack Aitken namens het Amerikaanse merk aan deze race deelneemt ter voorbereiding op de 24 uur van Le Mans, zal zaterdag vanaf de vijfde plaats vertrekken, achter de zusterauto #2 met Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook.

De eerste Porsche is op startplek zes te vinden met #6 Penske Porsche Motorsport van Kevin Estre, Laurens Vanthoor en Andre Lotterer. Daarachter staat een van de verrassingen van deze kwalificatie: de #38 Hertz Team Jota. Het team nam de Porsche 963 vorige week in ontvangst en heeft de Hypercar dus snel onder de knie gekregen. Glickenhaus wist zich voor de beide Peugeots te kwalificeren, die genoegen moesten nemen met de negende en elfde tijd. Floyd Vanwall Racing Team kwam bijna vier seconden tekort en hield alleen de gecrashte Toyota #8 achter zich.

United Autosports heerst in LMP2

In de LMP2-klasse was het verschil in de strijd om de pole-position een stuk groter. Tom Blomqvist noteerde met de #23 United Autosports een rondetijd van 2.05.979 en was daarmee maar liefst drie tienden sneller dan de #41 Team WRT van Rui Andrade, Robert Kubica en Louis Deletraz. De eerste Nederlander is op de vierde startplek te vinden: Robin Frijns begint samen met teamgenoten Sean Gelael en Ferdinand Habsburg van de vierde plek, nadat het team slecht 26 duizendsten tekortkwam om de #63 Prema Racing te verschalken voor de derde plek. Ook daarachter waren de verschillen minimaal, waardoor Bent Viscaal in de #9 Prema Racing genoegen moest nemen met de zesde tijd.

Eerste pole voor ORT by TF

Ook in de GTE Am, die de kwalificatie aftrapten, ging het in Raidillon mis. De #56 Project 1-AO Porsche 911 RSR met PJ Hyett achter het stuur knalde vol de bandenstapels in. De coureur kon zelf uitstappen. Na de onderbreking begon de jacht van zes minuten op de pole-position in de klasse. Daarbij kwam één duidelijke winnaar bovendrijven: Ahmad Al Harthy stuurde de #25 ORT by TF Aston Martin naar een rondetijd van 2.17.216, waarmee hij de concurrentie op bijna twee seconden achter zich liet. De Iron Dames eisten de tweede startplek op, terwijl Nicky Catsburg in de #33 Corvette Racing C8.R de #88 Dempsey Proton Racing voor zich moest dulden en zodoende van de vierde plaats start.

De 6 uur van Spa-Francorchamps begint zondag om 12.45 uur.