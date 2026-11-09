WEC Monza

Ferrari verklaart fout met bandenspanning in WEC-race op Monza

De #50-crew pakte een thuispodium voor Ferrari op Monza, maar de andere twee auto's van de Italiaanse fabrikant werden gehinderd door problemen met de bandenspanning

Francesco Corghi

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 18:17

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Ferrari sloot het seizoen 2026 van het World Endurance Championship af met een podiumplaats in de 6 uur van Monza, maar de race van de Italiaanse fabrikant werd gehinderd door meerdere straffen voor het overschrijden van de bandendruk.

Op zondag zette Antonio Fuoco de #50 Ferrari 499P op pole position in de kwalificatie, waarmee hij de belangrijkste kandidaat was voor een toppositie. Maar al na een uur in de race dwong een zwart-oranje vlag wegens een overtreding met de bandendruk de auto de pits in om de mediumbanden te vervangen. Een straf van 20 seconden wierp Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina verder terug in het klassement.

Hetzelfde gebeurde opnieuw richting het einde van de race. Door deze extra straf zakte de bemanning van de #50 naar de negende plaats in de einduitslag, ondanks een geduldige inhaalrace die het team binnen bereik van de top-vijf had gebracht.

"Er was een procedurefout met betrekking tot de temperaturen: de voorspellingen voor de baantemperaturen lagen hoger dan ze uiteindelijk daadwerkelijk bleken te zijn. We streven er altijd naar om ons uiterste best te doen door tot de limiet te gaan. Helaas kwamen de bandendrukken bij de #50-auto, en ook bij de #83 499P, uiteindelijk iets lager uit dan ze hadden moeten zijn", vertelde engineer Giuliano Salvi aan media, waaronder Motorsport.com, op Monza.

"Zoals het [Latijnse] gezegde luidt: 'dura lex sed lex' [de wet is hard, maar het is de wet]. Helaas konden we er niets aan doen, en dat is jammer, want we hadden een strategie bedacht om te herstellen, wetende dat we iets tempo tekortkwamen ten opzichte van de anderen. We waren van plan onze stint te verlengen, met als doel uiteindelijk weer op gelijke hoogte te komen met onze rivalen."

Het probleem met de bandendrukken trof ook de #83 AF Corse Ferrari van Yifei Ye, Robert Kubica en Phil Hanson. Zij eindigden als zesde, al werd hun race verder bemoeilijkt toen na een pitstop een wiel loskwam, waardoor ze terug moesten naar de pits.

"Alles liep ook goed voor de #83, maar daarna was er het probleem met het wiel dat na de pitstop loskwam. Het is jammer, want Robert was het hele weekend in grote vorm, ook al kon hij in de kwalificatie geen beter resultaat behalen, omdat de zwart-witgeblokte vlag viel precies op het moment dat hij nog een ronde tot zijn beschikking zou hebben gehad.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: Jakob Ebrey

"Over het geheel genomen zat het hele veld behoorlijk dicht bij elkaar. We zullen precies moeten onderzoeken wat er is gebeurd, zowel met betrekking tot de bandendrukken als de pitstop van de #83, wat voor ons behoorlijk ongebruikelijk is gezien onze staat van dienst over drie jaar."

Ook Nielsen uitte zijn teleurstelling tegenover Motorsport.com en andere media in de interviewzone in de paddock op Monza: "Antonio heeft fantastisch werk geleverd door pole position te pakken. Hij leverde op het moment dat het er het meest toe deed, zeker omdat de kwalificatie door de baanomstandigheden lastig was.

"Vandaag was uiteraard jammer, omdat we vanwege de bandendrukken werden bestraft. Het was in feite een dubbele straf: we moesten de banden wisselen en daarna een tijdstraf inlossen.

"Ik geloof dat we het tempo hadden om te herstellen, maar het was moeilijk omdat inhalen voor ons ingewikkeld bleek. Verschillende andere auto's waren op de rechte stukken sneller dan die van ons, dus probeerden we verkeer in ons voordeel te gebruiken - het was misschien onze enige echte kans om een inhaalactie te plaatsen.

"Dit was niet het einde van het seizoen dat we wilden, zeker niet in deze race, nadat we vanaf pole position waren gestart.

"Als je probeert je terug te knokken, heb je ook een beetje geluk nodig met het inzetten van de Virtual Safety Car - en voor ons verscheen die altijd op het verkeerde moment. We waren na de straf bezig aan een comeback, maar vervolgens kwamen we opnieuw verder naar achteren terecht. Zo ging het."

#51 Ferrari eindigt op het podium

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: Ferrari

Op zijn minst werkte de strategie voor de #51 Ferrari, bestuurd door Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado, goed. Het trio wist de laatste plek op het podium veilig te stellen, achter de winnende #38 Cadillac en de als tweede geëindigde #36 Alpine.

"We hadden heel weinig data over de omstandigheden die we hier zouden aantreffen, vooral wat betreft de race en deze temperaturen. Het was een beetje een gok. Zoals je kon zien, waren wij niet de snelsten. Cadillac heeft geweldig werk geleverd, en Alpine ook. Uiteindelijk hebben we het best mogelijke resultaat behaald. We kwamen wat snelheid tekort, wat op Monza een cruciale factor is", legde Giovinazzi uit.

Van de drie verzette hij het meeste werk, met 112 ronden tegenover 39 voor Pier Guidi en 40 voor Calado - een verdeling die deel uitmaakte van een vooraf geplande strategie, zoals hij verduidelijkte in antwoord op een vraag van Motorsport.com.

"Dat 'Ale' minder reed, was eigenlijk een kwestie van strategie. Ik reed aan het begin een uur, maar toen werd de Virtual Safety Car ingezet en moesten we alles veranderen. Uiteindelijk gebeurde alles eerder dan we aanvankelijk hadden gepland.

"We wisten dat we met nog vier ronden te gaan een 'splash' aan energie nodig zouden hebben, en we probeerden dat te vermijden. Alpine en Cadillac hadden daarentegen minder ronden af te leggen voordat ze een splash nodig hadden, wat ook hun tempo hielp. Met al die Virtual Safety Cars was het een nogal ongebruikelijke race - alles werd steeds weer gereset. Maar voor de fans was het misschien zelfs vermakelijker."

Salvi bood intussen een breder perspectief op een seizoen 2026 waarin Ferrari zijn titel niet wist te verdedigen, maar nog wel één overwinning en meerdere podiumplaatsen pakte.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Photo by: Jakob Ebrey

De Italiaanse fabrikant legt nu de laatste hand aan een grote update voor 2027 om de 499P ingrijpend te vernieuwen.

"Over het geheel genomen was het seizoen behoorlijk frustrerend. We hadden het moeilijk op Fuji, terwijl we in Brazilië beter wisten te presteren dan vorig jaar. Op Imola pakten we pole position en vochten we met Toyota; in het algemeen zaten we altijd in de strijd met iedereen. Misschien stonden we alleen op Le Mans een stap achter op de anderen", zei hij.

"Hier hadden we waarschijnlijk meer kunnen doen om het maximale uit de auto te halen, maar het potentieel - qua racetempo - was er om te winnen. Qua pure performance stonden we er goed voor; misschien kwamen we iets tekort in topsnelheid, maar als we in vrije lucht hadden gereden, hadden we met Cadillac en Alpine kunnen vechten.

"Natuurlijk is het jammer dat we [op Monza] niet hebben gewonnen, maar een podium is nog altijd een positief resultaat voor het laatste optreden van de 499P in deze configuratie - een auto waar iedereen vanaf dag één van heeft gehouden, ondanks dat hij een volledig nieuwe uitdaging vertegenwoordigde. Hij heeft zeker zijn ereplek in ons museum verdiend."

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