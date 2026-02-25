Ferrari toont nieuwe livery waarmee het WEC-titels wil verdedigen

Ferrari had na het veroveren van de coureurs- en constructeurstitel in het WEC in 2025 de luxe om te kiezen voor startnummer 1, maar in plaats daarvan houdt de Scuderia vast aan startnummers 50 en 51. In de #50 zullen Miguel Molina, Nicklas Nielsen en Antonio Fuoco terugkeren terwijl Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado in de #51 de titel zullen verdedigen.

Zo ontbreekt startnummer 1 dus op de Ferrari, wat het team vooral doet om "geen verder verschil" te maken tussen de twee teams die "evenveel bijgedragen" hebben aan het veroveren van de constructeurstitel. In plaats daarvan zal de #51 wel duidelijk herkenbaar zijn aan de lauwerkransen die onder het Ferrari-logo schittert naast de voorbanden en op de zonneband op de voorruit. Tevens zal de lauwerkrans naast de namen van Pier Guidi, Giovinazzi en Calado te vinden zijn bovenop de auto.

Ferrari AF Corse Ferrari 499P Foto door: Ferrari

De livery voor het seizoen 2026 wijkt niet veel af van de afgelopen jaren, al zijn er wel enkele subtiele wijzigingen. De cockpit wordt nu omgeven door een dubbele band, waarbij de centrale nummercirkel op de neus vrij blijft. De dubbele band loopt bovendien diagonaal in de vorm van een pijl die naar de achterzijde wijst.

Opnieuw is er gekozen voor Modena-gele accenten, al is de rode kleurtint wel iets gewijzigd. Waar in 2025 met een retrokleur gereden werd, zal de Ferrari 499P Le Mans Hypercar in Rosso Scuderia gehuld worden. Dat gebeurt bovendien met een glanzende finish in plaats van mat, waardoor de rode kleur overeenkomt met de SF-26 Formule 1-auto.

Vrijwel ongewijzigde LMH

De Ferrari 499P zal op technisch vlak in een vrijwel ongewijzigde versie op de grid verschijnen. Het team houdt vast aan de succesformule van 2025, al is er wel op voortgeborduurd nu er een nieuwe homologatie was. Het WEC heeft namelijk alle LMH's en LMDh's een nieuwe homologatie gegeven in de WindShear tunnel in North Carolina zodat er meer data beschikbaar is en er beter aan de Balance of Performance gewerkt kan worden.

Ferrari AF Corse Ferrari 499P Foto door: Ferrari

Die kans heeft Ferrari dus aangegrepen om enkele aanpassingen door te voeren, maar dat is zonder het gebruik van evo-jokers gebeurd. Het team sluit in een persbericht niet uit dat dit later alsnog gebeurt. "De races waarin we in 2025 moeite hadden, hebben ons de duidelijkste aanwijzingen gegeven waar we ons moesten verbeteren. Daar komt bij dat we de auto opnieuw moesten homologeren en dat we met nieuwe banden zullen rijden", zegt Ferdinando Cannizzo, head of endurance race cars bij Ferrari.

"De federatie heeft besloten alle auto's opnieuw te meten in een nieuwe windtunnel in de Verenigde Staten. Dat heeft geleid tot een herpositionering van de 499P binnen het performance window, dat we nu volledig moeten begrijpen en aanpakken via afstellingsaanpassingen. Daardoor beschikken we over een herzien aerodynamisch pakket. Hoewel de wijzigingen beperkt zijn, hebben ze een aanzienlijke invloed op het gedrag van de auto."

Ferrari AF Corse Ferrari 499P detail Foto door: Ferrari

Cannizzo benadrukt dat er bij de ontwikkeling gekeken is naar specifieke onderdelen van de 499P, met name de ondervloer, om te voldoen aan de reglementair vastgelegde doelen voor luchtweerstand en downforce. "Het nieuwe window vereiste een herkalibratie van de aerodynamische mapping. Daardoor moeten we nu opnieuw de balans vinden die de 499P altijd heeft gekenmerkt", aldus Cannizzo.

Duidelijk doel

Voor het seizoen 2026 heeft Ferrari in ieder geval een duidelijk doel: de titels verdedigen. "Het doel voor 2026 is om de leidende positie die we in 2025 hebben veroverd te verdedigen", zegt Antonello Coletta, global head of Ferrari endurance & corse clienti. "Dat wordt niet eenvoudig, want onze rivalen worden steeds competitiever en veel van hen komen met geüpdatete auto's, terwijl wij een andere aanpak hebben gekozen, in de overtuiging dat de 499P competitief genoeg blijft om op het hoogste niveau mee te strijden."

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto door: Ferrari

"We benaderen het seizoen race voor race, met als doel telkens het best mogelijke resultaat te behalen. Onze filosofie is altijd om vooruit te kijken, zonder te blijven hangen in prestaties uit het verleden – zelfs niet na een onvergetelijk seizoen als 2025, waarin we na meer dan vijftig jaar de wereldtitel in de hoogste klasse van de langeafstandsracerij terug naar Maranello brachten."

"In 2026 gaan we de uitdaging met maximale focus aan, zonder ons te laten beïnvloeden als het niet altijd perfect verloopt. Onze coureurs beschikken over een schat aan ervaring, dus ik heb er vertrouwen in dat niemand de druk zal voelen van het starten van het seizoen als regerend wereldkampioen", besluit Coletta.

