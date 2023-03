Ferrari stunt met sensationele pole voor 1000 mijl van Sebring

Antonio Fuoco stootte Brendon Hartley van de koppositie in de kwalificatiesessie op het circuit van Sebring door drie tienden onder de tijd van de #8 Toyota te duiken. Fuoco, die de #50 Ferrari 499P deelt met Miguel Molina en Nicklas Nielsen, klokte 1.45.067 en dat was genoeg voor de pole-position. Hartley wist in reactie op de sterke ronde van Fuoco nog eens een tiende van zijn tijd te halen, hij kwam zodoende tot 1.45.281. Hartley moest daarna echter zijn meerdere erkennen in de Ferrari omdat de banden hun beste tijd gehad hadden in de vijftien minuten durende kwalificatiesessie.

Kamui Kobayashi klokte de derde tijd in de #7 Toyota, de wagen die donderdag eerder op de dag nog in de problemen kwam na een crash in de derde training. De schade werd tijdig gerepareerd. De #51 Ferrari met Alessandro Pier Guidi achter het stuur stond op acht tienden na een klein momentje in bocht 7, het was goed voor de vierde tijd. Er werd rekening mee gehouden dat Cadillac de naaste belager zou kunnen worden voor Ferrari dit weekend; de Chip Ganassi-inschrijving kwam in de kwalificatie tot de vijfde tijd.

Alex Lynn versloeg de beide Porsches nadat hij aanvankelijk in de pits stond met problemen. Peugeot stelde teleur met de achtste en negende plek in de klasse. Met Loic Duval achter het stuur was de Franse bolide maar liefst 2,3 seconden langzamer dan Fuoco.

Glickenhaus en Vanwall maakten het startveld in de Hypercar-klasse compleet.

United Autosports gaat door in LMP2

Er staat al de hele week geen maat op United Autosports en in de kwalificatie kwam daar geen verandering in. Oliver Jarvis pakte namens de Britse formatie pole-position in de #23 die hij deelt met Tom Blomqvist en Josh Pierson. Met een 1.49.974 was hij krap een tiende sneller dan Pietro Fittipaldi in de #28 Jota Oreca. Het Belgische WRT eindigde op de derde plaats met de #31, bestuurd door Robin Frijns. De Maastrichtenaar was een fractie sneller dan Matthieu Vaxivière in de #36 Alpine.

Andrea Caldarelli nam de kwalificatie in de #9 Prema Racing Oreca van Bent Viscaal voor zijn rekening. De Italiaan was vier tienden langzamer dan Jarvis en start op de achtste plek in de LMP2-klasse.

Iron Dames heersen in GTE Am, Catsburg tweede

In GTE Am ging de pole-position naar de #85 Iron Dames, met de line-up die volledig bestaat uit drie rappe dames. Sarah Bovy noteerde de snelste tijd namens die formatie met 1.58.949 toen het om de knikkers ging. Zij was ruim sneller dan Ben Keating in de #33 Corvette, die ook bemand wordt door Nicky Catsburg. Corvette start vanaf de tweede plek in de race op vrijdag. Ahmad Al Harthy maakte de top-drie compleet in de ORT by TF #25 Aston Martin.

De 1000 mijl van Sebring begint vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd.