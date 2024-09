Ferrari's protest tegen uitslag 6 uur van Spa behandeld bij FIA's Hof van Beroep

Het Internationale Hof van Beroep van de FIA zal zich moeten buigen over het beroep dat Ferrari AF Corse heeft ingediend. Ferrari tekende protest aan tegen de uitslag van de 6 uur van Spa-Francorchamps in mei. De race lag toen ruim anderhalf uur stil na de crash van Earl Bamber in de Cadillac V-Series.R en Sean Gelael in de BMW M4 GT3 op Kemmel Straight, waar een lang lint aan vangrails hersteld moest worden. De 6 uur van Spa leek daarom als een nachtkaars uit te gaan, totdat de wedstrijdleiding het unieke besluit nam om de race met 1 uur en 44 minuten te verlengen. Zo duurde de race niet zoals gebruikelijk tot 19.00 uur, maar tot ongeveer 21.00 uur.

Ferrari had een één-twee in handen toen de rode vlag gezwaaid werd, maar beide auto's hadden toen nog geen pitstop gemaakt. Daardoor kwam die herstart het Italiaanse team slecht uit, want de #12 Jota Porsche en de #6 Porsche Penske hadden dat wel gedaan en hoefden dus niet direct de pitstraat op te zoeken. Ferrari moest genoegen nemen met P3 en P4, maar tekende daarop protest aan tegen de uitslag van de race. Het Hypercar-team zag dat beroep afgewezen worden omdat er volgens de regels geen protest ingediend mag worden tegen een besluit van de stewards.

In Austin liet Batti Presgliasco, teammanager van het AF Corse-fabrieksteam, aan Motorsport.com weten dat Ferrari vooral naar verheldering zoekt voor de toekomst. "Waarom gaan we in beroep? Omdat we willen weten of dit opnieuw kan gebeuren, aangezien dit de sportieve zaken kan beïnvloeden." Het was voor het eerst in de geschiedenis van het WEC, dat sinds 2012 in die hoedanigheid actief is, dat een race verlengd werd tot na de oorspronkelijke eindtijd. Het leidde tot vraagtekens, maar volgens het sportief reglement is het toegestaan. "Als de omstandigheden dit vereisen, kunnen de stewards de beslissing nemen om de vastgestelde racetijd te stoppen en/of te wijzigen. Dit mag de tijd van de competitie niet overschrijden", valt in de regels te lezen. Zo mocht de 6 uur van Spa dus wel door tot na 19.00 uur, zolang de race zelf niet langer dan 6 uur zou duren.

Uit eerlijkheid

De FIA gaf na het besluit een verklaring voor het verlengen van de race tot na de oorspronkelijke eindtijd. Het bestuursorgaan wilde daarmee de 'sportieve eerlijkheid' voor de teams waarborgen. De teams hadden hun strategieën immers ingericht op een race van 6 uur en niet van 4 uur. Ferrari liet in juni weten dat het in beroep zou gaan tegen het besluit van de stewards om het eerste protest af te wijzen. Deze zaak krijgt dinsdag dus nog een staartje bij het Internationale Hof van Beroep van de FIA, waar ook het team van Jota vertegenwoordigd zal zijn.