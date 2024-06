Ferrari ging in beroep tegen het besluit van de stewards om de 6 uur van Spa-Francorchamps te hervatten na de zware crash op Kemmel Straight. Daar kwamen Earl Bamber in de Cadillac V-Series.R en Sean Gelael in de BMW M4 LMGT3 op hoge snelheid met elkaar in aanraking, met veel schade aan beide auto's en de vangrails tot gevolg. De sessie lag daardoor lange tijd stil en er leek geen herstart meer te komen, totdat de wedstrijdleiding besloot om tot na de oorspronkelijke eindtijd van 19.00 uur door te gaan voor een duur van 1 uur en 44 minuten - wat de eerste keer in de geschiedenis van het WEC was dat een race nog hervat werd na de oorspronkelijke eindtijd.

Voor Ferrari was dat slecht nieuws, want zij lagen op het moment van het vallen van de rode vlag op de eerste en tweede plaats. Zij hadden echter nog geen pitstop gemaakt, waar de #12 Porsche 963 van Jota en de #6 Porsche van Penske Motorsport dat wel hadden gedaan. Hierdoor waren zij de grote winnaars van deze hervatting, want zij zouden als één en twee over de streep komen - met een riante voorsprong. Ferrari ging na de race in beroep tegen het besluit van de stewards om de race te hervatten, maar dat protest werd afgewezen omdat een besluit van de stewards volgens het reglement geen onderwerp van protest kan zijn. Bovendien benadrukte de FIA dat dit besluit was genomen om sportieve eerlijkheid te garanderen, aangezien teams hun strategie hadden gericht op een race van 6 uur en niet van 4 uur.

Daarmee leek de zaak te zijn afgedaan, maar mogelijk krijgt dit verhaal nog een staartje. In een verklaring aan RACER laat Ferrari namelijk weten dat het in beroep is gegaan tegen dat besluit van de stewards. "Ja, we kunnen bevestigen dat we kort na het binnenkomen van het resultaat van het protest, in beroep zijn gegaan", aldus het team. Ferrari laat tevens weten dat deze zaak nu behandeld zal worden door het Internationale Hof van Beroep van de FIA. Het is nog niet bekend wanneer de zitting zal zijn en een uitslag van dit beroep lijkt er niet te komen voor de 24 uur van Le Mans, die in het weekend van 15 en 16 juni plaatsvindt.