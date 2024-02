Ferrari grijpt met livery WEC-hypercar terug op roemrijk verleden

De kleurstelling bevat een nieuwe tint Ferrari-rood, geïnspireerd op de auto waarmee Kimi Raikkonen de meest recente wereldtitel in de Formule 1 veroverde. Ferrari omschrijft de kleur zelf als "diep, intens rood." Er is gekozen voor hoogglansverf om de zichtbaarheid van de auto 's nachts en in slechte omstandigheden te verbeteren.

Verder valt het vele geel op, ook wel giallo geheten, de kleur van Ferrari's thuisstad Modena. Met het rood-gele kleurenschema van de twee 499P 's die dit jaar door het AF Corse team worden ingezet in de hypercar-klasse van het World Endurance Championship, grijpt de Scuderia terug op de succesvolle Ferrari 312PB uit de jaren zeventig. "Het belangrijkste doel is om de carrosserie en cockpit van de auto te accentueren met twee verschillende kleurblokken", aldus Ferrari.

Ferrari 312PB

De lancering van de kleurstelling vormt vlak voor de tweedaagse test op het Losail-circuit in Qatar, volgend weekend. Het seizoen begint op 2 maart met de Qatar 1812 km op hetzelfde circuit.

Ferrari begint aan haar tweede WEC Hypercar-campagne met een ongewijzigde rijdersbezetting: Winnaars van de 24 uur van Le Mans 2023 James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi racen opnieuw in de #51, terwijl Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina in de #50 zitten.