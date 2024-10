Ferrari onthult coureursline-up voor WEC-teams in 2025

Antonello Coletta, Ferrari's hoofd van sportscar racing, bevestigde dat de #50 Ferrari 499P Le Mans Hypercar weer bestuurd zal worden door Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina. Net als dit en vorig jaar zullen James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi de #51 Ferrari delen in 2025. Coletta deelde het nieuws bij de Ferrari World Finals op het circuit van Imola. Fuoco en Molina hebben hun contracten verlengd, terwijl Calado en Pier Guidi vorig jaar al garantie kregen op een cockpit voor 2025.

Volgens Coletta was er geen reden om iets aan de line-ups te veranderen voor wat het derde seizoen in de topklasse van het WEC zal worden. "Het is bevestigd: de #50 en #51 zullen niet veranderen, we zullen gewoon doorgaan met dezelfde coureurs. De #50 en #51 blijven daarbij exact hetzelfde. We zijn tevreden met de line-ups. We hebben met beide teams de 24 uur van Le Mans gewonnen", aldus Coletta. In 2023 won de #51 de langeafstandsklassieker op het Circuit de la Sarthe, dit jaar was het de eer aan de #50 in een hectische race.

Coletta benadrukt dat het voor Ferrari van belang is dat het continuïteit heeft op het gebied van coureurs. "Toen we met de 499P begonnen en onze GT-coureurs verkozen, waren sommige mensen niet zo blij", stelt de Italiaan. "Maar zelfs de sceptici zijn van gedachten veranderd. Al onze zes coureurs hebben Le Mans gewonnen, wat onze keuzes verantwoordt."

Vraagtekens over line-up derde auto

Zo zijn dus de fabrieksteams van Ferrari weer vastgelegd, maar het is nog niet duidelijk welke coureurs in 2025 de #83 AF Corse 499P zullen besturen. Dit jaar waren dat Robert Kubica, Robert Shwartzman en Yifei Ye. Samen wisten zij de Lone Star Le Mans op het Circuit of the Americas te winnen. Coletta hoopt dat er voor de 8 uur van Bahrein meer duidelijkheid over komt. Eén coureur is in ieder geval uitgesloten: Arthur Leclerc. De jongere broer van F1-coureur Charles Leclerc zal wel deelnemen aan de WEC-rookietest na de race in Bahrein, maar volgens Coletta moet de Monegask nog wat meer over sportscarraces leren.

Leclerc kreeg dit jaar een plaats bij Ferrari in het endurancekampioenschap binnen het Italiaanse GT-kampioenschap. Dat combineert hij samen met zijn LMP2-verplichtingen in de European Le Mans Series namens Panis Racing. "Het doel is dat Arthur blijft leren over langeafstandsraces en dan is er in de toekomst misschien wel een kans voor hem om in een van onze prototypes te stappen", aldus Coletta.