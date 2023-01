Ferrari maakt coureurs voor Hypercar-project bekend

In het FIA World Endurance Championship van 2023 keert Ferrari voor het eerst in meer dan vijftig jaar terug naar de topklasse van de enduranceracerij. Met de 499P Le Mans Hypercar moet Ferrari, in samenwerking met het team van AF Corse, weer successen boeken bij de 24 uur van Le Mans. In de afgelopen jaren was Ferrari al sterk in de GTE-Pro klasse van het WEC. De Italianen pakte zelfs de laatste twee wereldtitels in de inmiddels verdwenen klasse.

Inmiddels zijn de namen bekend van de coureurs die Ferrari naar de overall-zege in Le Mans moeten brengen. Zoals bekend kiest Ferrari voor veel fabriekscoureurs uit de GT-poule. Alessandro Pier Guidi, Miguel Molina, Antonio Fuoco en James Calado worden rechtstreeks gepromoveerd vanuit de GTE-Pro. Daarbij komt Nicklas Nielsen, die afgelopen jaar succesvol was in het LMP2-team van AF Corse. Tot slot wordt ook oude bekende Antonio Giovinazzi toegevoegd aan het programma. De Italiaan reed tussen 2019 en 2021 in de Formule 1 en reed al eerder op Le Mans in een GTE-bolide van Ferrari.

Woensdag wordt de volledige deelnemerslijst van het WEC bekend en weten we hoeveel Hypercars er aan de start staan in 2023.