Ferrari kondigt rijderscombinaties voor WEC-seizoen 2024 aan

De ongewijzigde line-up houdt in dat James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi - de winnaars van de 24 uur van Le Mans van 2023 - weer de #51 Ferrari 499P Le Mans Hypercar zullen delen in de acht races die het nieuwe seizoen telt. In de #50 zullen Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen en Miguel Molina opnieuw de Italiaanse eer proberen te verdedigen. Tot nu toe stonden alleen Pier Guidi en Fuoco op de inschrijflijst voor het seizoen 2024. Ferrari's sportscarbaas Antonello Coletta liet echter al doorschemeren dat er hoogstwaarschijnlijk geen veranderingen zouden worden doorgevoerd aan de rijdersline-ups.

Het nieuws volgt na de aankondiging van Ferrari dat Calado een nieuw, meerjarig contract had getekend. Ook was in november bekendgemaakt dat Nielsen een nieuw contract had getekend bij het team uit Maranello. "De keuze om de coureurs die vorig jaar met de 499P's reden te behouden voor het Ferrari AF Corse-team voor het FIA WEC-seizoen 2024 weerspiegelt een toewijding aan continuïteit", zegt Coletta. "In 2023 hebben we met deze crews, die voor het eerst in de topklasse van het wereldkampioenschap reden, opmerkelijke resultaten behaald, waaronder de zege in Le Mans en zes podiumplaatsen in zeven races. Deze mijlpalen stelden ons in staat om een uitstekende tweede plaats in het constructeurskampioenschap te bemachtigen. Samen hebben we ervaring opgedaan terwijl we onze auto verder ontwikkelen en haar potentieel laten zien. Voortbouwend op deze fundamenten kijken we met optimisme uit naar het naderende seizoen 2024, met hernieuwd vertrouwen in onze coureurs."

Ferrari houdt zo vast aan haar rijders van 2023, maar wat in 2024 wel anders is, is dat het team een derde 499P Hypercar inzet. Deze zal volgens het reglement niet meedoen in de strijd om het constructeurskampioenschap, maar wel in de zogenaamde Endurance Trophy. Voor die auto staat alleen Robert Kubica vooralsnog vast. De oud-Formule 1-coureur wordt naar verluidt vergezeld door Yifei Ye, die in december al gelinkt werd aan Ferrari. Ook de naam van Ferrari's F1-reserve Robert Shwartzman zingt rond als mogelijke teamgenoot van de Pool, die de gewenste overstap naar de topklasse van het WEC maakt na enkele jaren in de LMP2-klasse.