Ferrari houdt rekening met gevecht met Toyota in Monza

Voor het WEC-team van Ferrari was de overwinning tijdens de 24 uur van Le Mans de eerste met de 499P-wagen en de eerste voor de Italianen op het Franse circuit in ruim vijftig jaar. Antonio Giovinazzi, James Calado en Alessandro Pier Guidi zaten achter het stuur van de winnende bolide. Pier Guidi hoopt dat de thuisfans achter het team zullen staan: "We hebben hun support nodig. Het is fijn de fans weer te zien na onze overwinning op Le Mans. Monza is een snelle baan en lijkt op het Circuit de la Sarthe. Ik denk dat we hier competitief kunnen zijn." De Italiaan houdt rekening met een zware race: "We benaderen de race nederig, Toyota is en blijft de benchmark in het kampioenschap."

De andere Ferrari, met Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen als coureurs, stond in Le Mans nog op pole. Uiteindelijk werd het trio vierde, een kapotte hybride-radiator zorgde voor veel oponthoud. Molina is getergd om in Italië weer vooraan te staan: "Nadat we als team in Le Mans hebben gewonnen moeten we hier ook voor succes gaan, zeker gezien het kampioenschap. We hebben in het eerste gedeelte van het seizoen laten zien te kunnen vechten met Toyota, nu moeten we de volgende stap zetten en het volledige potentieel laten zien." Ferrari kijkt in het kampioenschap tegen een achterstand op Toyota van achttien punten aan.

Balance of Performance in het nadeel

Door de successen van Ferrari in Le Mans heeft het team te maken met een nadeel vanuit de Balance of Performance. De Italiaanse renstal moet met vijf kilo extra aan boord rijden en mag 12 kW, of 16 pk, minder benutten dan ze in Le Mans ter beschikking had. Antonello Coletta, hoofd van het WEC-project bij Ferrari, is zich bewust van de extra uitdaging: "Vanaf nu wordt het nog moeilijker, zeker omdat de concurrentie het ook goed wil doen in Monza. Dit is namelijk een belangrijke race voor het kampioenschap. We blijven daarom ons maximaal inzetten om goede resultaten te halen en we willen de 499P de rest van het seizoen op het podium krijgen."

Na de race op Monza trekt het WEC-kampioenschap begin september naar Japan, waar de 6 uur van Fuji verreden gaat worden. Het seizoen wordt afgesloten op 4 november met de 8 uur van Bahrein.