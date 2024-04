Ferrari geeft strategische missers WEC-race Imola toe

Heel rechttoe rechtaan was de race op het circuit van Imola dan ook niet. Na een hectische start begonnen richting het einde van de race wat druppels te vallen. Waar teams als Toyota en Peugeot vrij vroeg besloten om naar regenbanden te gaan, bleef Ferrari doorgaan op de slicks. Na een 1-2-3 in de kwalificatie volgde een 4-7-8 in de race. Na de enerverende langeafstandsrace geeft Ferrari toe dat het strategische fouten heeft gemaakt op eigen bodem, waarbij met name een verkeerde interpretatie van de weersvoorspelling een cruciale rol speelde.

Race- en testmanager Giuliano Salvi legt uit dat Ferrari pas vier ronden na de rest van het Hypercar-veld binnenkwam voor een pitstop, omdat zij geloofden dat de regenbui 'slechts tijdelijk' zou zijn. Zij hadden verwacht dat de regen eerder zou arriveren en daardoor begonnen ze te twijfelen aan de voorspelling. "Soms kijk je naar de radar en denk je dat het zou moeten regenen, maar dan gebeurt dat niet. Dan vertrouw je dat niet meer", zegt Salvi. "We dachten dat dit een situatie was waarin we niet zo afhankelijk van de radar moesten zijn. We hebben de situatie duidelijk verkeerd ingeschat. We proberen niks te verbergen, want het was een duidelijke fout."

Ferrari wilde de strategieën tussen de twee fabriekswagens splitten, waarbij een van de twee snel naar de regenband zou gaan en de ander door zou rijden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. "We moeten zien te begrijpen waarom dat niet doorging", laat Salvi blijken dat het om een communicatiefout gaat. "Vooralsnog hebben we niet de tijd gehad om te begrijpen [wat er is gebeurd]. We moeten onze communicatieketen evalueren, want we hebben bepaalde scenario's over het hoofd gezien. We moeten onze procedures herzien."

Geen vingerwijzen

Ferrari moest uiteindelijk toezien hoe Toyota en Porsche in de slotfase om de zege streden terwijl Antonio Fuoco in de #50 Ferrari de schade beperkte door in de laatste ronde de vierde plaats over te nemen van Brendon Hartley in de #7 Toyota. Er zat dus uiteindelijk geen podium in voor Ferrari, al bekijkt Salvi het liever van de positieve kant. Er is namelijk flinke vooruitgang geboekt sinds de 1.812 kilometer van Qatar. "We hebben de auto absoluut op de juiste manier ontwikkeld, de auto gedroeg zich heel goed", meent Salvi, die 'niet met de vinger wil wijzen' na de strategische missers in Imola. "We zijn dezelfde groep die vorig jaar de 24 uur van Le Mans won als beginners. We winnen samen en we verliezen samen", besluit hij.