Aston Martin F1-reservecoureur Felipe Drugovich maakte vorige week zijn debuut in de 24 uur van Le Mans, toen hij achter het stuur van Cadillac V-Series.R van Action Express Racing in de Hypercar-klasse kroop. Helaas kwam de #311-auto niet verder en een vijftiende plaats, nadat collega-coureur Pipo Derani in de negentiende uur van de race crashte en de auto zwaar had beschadigd.

Gevraagd of hij zijn toekomst in de langeafstandsracerij ziet, of toch liever in de formulewagens, antwoordt Drugovich: “Dat weet ik nog niet. Ik heb zeker genoten [van Le Mans]. Het is een coole wereld. Een race als deze kan ook deuren voor me openen voor de toekomst, maar we moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Op het moment ben ik heel blij met de kansen die ik krijg.”

Felipe Drugovich, reservecoureur Aston Martin F1 Team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

In 2022 werd de Braziliaanse coureur kampioen in de Formule 2, maar dat heeft niet geleid tot een stoeltje in de koningsklasse. Na 2023 langs de zijlijn hebben gestaan als reservecoureur, komt de 24-jarige coureur dit jaar weer wat meer in actie. Hoewel zijn carrière in het WEC voorlopig beperkt blijft tot de race in Le Mans, komt hij dit jaar ook uit in het Europese LMP2-kampioenschap. Daar verdedigt hij de kleuren van Vector Sport.

Afgelopen winter kwamen er geen F1-stoeltjes vrij en ook voor 2025 lijkt Drugovich niet hoog op de lijstjes van de F1-teams te staan. Daarom is zijn focus meer verschoven naar andere raceklassen, waaronder ook Formule E. In de elektrische raceklasse legde hij vorige maand in Berlijn een test af namens Maserati.

Drugovich is daarom blij met hoe 2024 zich ontvouwt. “Ik stond te trappelen om dit jaar weer te kunnen racen, en ik ben erg blij dat ik dit jaar weer in de Europese Le Mans Series mag uitkomen. Vooral de race in Le Mans, dat is heel indrukwekkend”, vertelt de Braziliaanse coureur. “Ik kreeg een gigantische kans van Cadillac. Het komt niet vaak voor dat een rookie in een Hypercar wordt gezet, zeker niet in Le Mans. Ik ben ze erg dankbaar”, aldus Drugovich.