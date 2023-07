Eerste resultaten WEC-fanonderzoek tonen grote steun voor waterstofauto’s

Volgers van ’s werelds grootste endurance-kampioenschap kunnen zich nog twee weken laten horen en de toekomstige richting van het WEC mede bepalen. Al tienduizenden zijn hen voorgegaan en hebben hun mening gegeven over diverse onderwerpen. Automobile Club de l’Ouest (ACO), Le Mans Endurance Management, promoter van het FIA World Endurance Championship (WEC) en Motorsport Network hebben deze enquête gelanceerd om de meningen van de racefans van over de gehele wereld te verzamelen. Het onderzoek vindt plaats in elf talen via Motorsport.com. De data wordt geanalyseerd door dataspecialist Iris Sport.

Een van de voornaamste onderwerpen voor de toekomst van alle raceklassen is het type aandrijving. De automobielindustrie is naarstig op zoek naar duurzame oplossingen waarbij men minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. In de enquête worden fans gevraagd naar hun mening over diverse concepten op dit gebied, onder meer of WEC een volledig elektrische of waterstof aangedreven raceklasse moet introduceren. Fans zijn in de eerste weken van het onderzoek veel positiever gestemd over waterstof als alternatieve brandstofbron dan elektrisch, met een onderling verschil van liefst 45 procent. Fans staan er ook zeer voor open om waterstof aangedreven auto’s in de toekomst toe te laten tot de 24 uur van Le Mans.

Respondenten zijn het er zeer mee eens dat de topklasse van het WEC, de Hypercars, een R&D laboratorium voor grote autofabrikanten moet blijven: meer dan 70 procent. De meerderheid van de WEC-fans stelt dat Hypercar de belangrijkste klasse is voor het langetermijnsucces van WEC, al is een derde van mening dat alle klassen even belangrijk zijn. Er was ook veel lof voor de huidige GT-klasse, die vanaf komend jaar verandert in de GT3. De Hypercar-strijd voor de algemene zege tijdens de 24 uur van Le Mans van vorige maand tussen Ferrari en Toyota was een van de hoogtepunten van het raceseizoen tot nu toe en heeft de endurance-racerij veel goed gedaan.

De enquête staat nog twee weken open.

