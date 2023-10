Drie oud-F1-coureurs gelinkt aan WEC-team Jota voor 2024

Jenson Button, de F1-kampioen van 2009, zegt dat hij 'een aantal opties' heeft voor 2024. Dat gaat dan om aanbiedingen vanuit IMSA SportsCar Championship, maar ook vanuit het World Endurance Championship (WEC) is er interesse in de 43-jarige Brit. Een van die opties is naar verluidt de tweede Jota Porsche 963 in het WEC. Aan dat team zijn ook al viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel en enkelvoudig Grand Prix-winnaar Robert Kubica gelinkt.

Button maakte afgelopen weekend zijn debuut in de GTP-klasse van het IMSA-kampioenschap. Hij vergezelde Tijmen van der Helm en Mike Rockenfeller in de topklasse op Road Atlanta, waar de Petit Le Mans werd verreden. Het was voor Button een deal voor één race, maar het werd ook gezien als een test voor de Brit voor volgend jaar. Hij bevestigde in Braselton echter wel dat dit voorlopig zijn enige geplande weekend was met JDC-Miller MotorSports. "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb een aantal opties in IMSA om een volledig seizoen te rijden en langeafstandsraces te doen en ik heb een aantal opties in WEC", onthult Button. "Ik moet eerst zien of ik van dit weekend geniet, wat ik waarschijnlijk wel zal doen", zei hij nog voor de Petit Le Mans. "Ik heb ook toestemming van mijn vrouw, dus dat is ook belangrijk!"

Button heeft dit jaar al vaker geracet. Hij reed drie races in de NASCAR Cup Series (Circuit of the Americas, Chicago en Indianapolis Road Course) en nam deel aan de 24 uur van Le Mans, ook in een NASCAR-auto maar dan aangepast voor de langeafstandsklassieker. De 15-voudig Grand Prix-winnaar wil ook in 2024 racen, maar of dat een heel seizoen zal worden is nog maar de vraag. "Ik zit nu in een heel andere levensfase. Ik heb twee kinderen en wil niet te veel weg zijn van mijn gezin", legt Button uit. "Maar ik denk dat ik een betere vader ben wanneer ik race en mijn vrouw zegt hetzelfde. Ik zal volgend jaar racen, het hangt er alleen vanaf waar en hoeveel."

Voor Button was het na die uitstapjes met NASCAR-auto's flink wennen aan de GTP's die over een stuk meer downforce beschikken. "Het probleem is dat ik dit jaar alleen maar in NASCAR-auto's heb gereden, in de Cup-auto en de Garage 56 op Le Mans. Je maakt dan grote stuurbewegingen, dat kun je niet doen in een auto met veel downforce. Zodra je de laterale belasting voelt, verlies je de controle. Je moet ongelofelijk precies zijn in deze auto's. Ik had van coureurs positieve en negatieve dingen gehoord. Ik was dus een klein beetje sceptisch." Uiteindelijk stelde Button vast dat het 'gewoon een raceauto met downforce' is. "Je zult sommige dingen niet fijn vinden, sommige dingen wel."