Het nieuwe WEC-seizoen gaat op 4 april van start met de 8 uur van Portimao, nadat de aanvankelijke seizoensopener op Sebring eerder al werd afgelast. In totaal zullen er 32 bolides aan de start verschijnen op het Portugese circuit, waaronder een Chevrolet Corvette C8.R. De bolide zal bestuurd gaan worden Oliver Gavin en Antonio Garcia.

Uitgebreid WEC-programma voor Corvette

De deelname aan de 8 uur van Portimao wordt Corvette’s eerste gastoptreden in het WEC sinds de 6 uursrace op het circuit van Austin een jaar geleden. Het maakt in Europa doorgaans alleen haar opwachting in de 24 uur van Le Mans. Motorsport.com heeft vernomen dat Corvette begin mei ook met een auto gaat deelnemen aan het tweede WEC-weekend op het circuit van Spa-Francorchamps, alvorens het in juni met twee auto’s weer gaat deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Daar zal ook Nick Catsburg – die voor Corvette het volledige IMSA-seizoen voor zijn rekening neemt – in actie komen namens de Amerikaanse renstal.

Portimao komt te vroeg voor Glickenhaus

Waar Corvette dus een verrassende toevoeging is aan de deelnemerslijst, ontbreekt het eveneens Amerikaanse Glickenhaus op de startlijst voor Portimao. Ondanks het feit dat de gloednieuwe hypercar van Glickenhaus deze week zijn allereerste meters maakte, komt de seizoensopener op 4 april nog iets te vroeg voor de WEC-debutant. Het team focust zich voorlopig op een uitgebreid testprogramma met de SCG 007, alvorens deze later dit jaar zijn racedebuut zal maken. De vernieuwde topklasse van het WEC bestaat daardoor in Portugal slechts uit drie auto’s: naast de beide hypercars van Toyota verschijnt ook Alpine met een enkele auto aan de start. Het Franse team zal met een Gibson-aangedreven LMP1-bolide deelnemen aan de seizoensopener.

De LMP2-klasse bestaat in Portimao uit elf bolides, waar onder andere ook Racing Team Nederland, Robin Frijns, Renger van der Zande en Beitske Visser in actie zullen komen. In de GTE Pro-klasse krijgt Corvette tegenstand van twee Porsches en twee Ferrari’s. De GTE AM-klasse is met een totaal van dertien ingeschreven auto’s de grootste klasse.

Bekijk hier de volledige deelnemerslijst