Calado schoot zondag op de tweede dag van de WEC Proloog hard van de baan in bocht 1. De rechtervoorkant van de wagen raakte daarbij behoorlijk beschadigd. Maar volgens Giuliano Salvi, race- en testmanager bij de sportscar-afdeling van Ferrari, is de schade niet dusdanig ernstig dat de race in gevaar komt. “We zullen een hoek moeten vervangen, maar verder zijn het slechts details”, laat hij weten. “Verder was het niets serieus voor de auto en de coureur.”

Salvi bevestigde overigens ook dat de MGU in de voorkant van de auto niet beschadigd is geraakt. AF Corse, het team dat de operatie van Ferrari runt, verklaarde zondag al vertrouwen te hebben dat er geen nieuwe monocoque opgebouwd hoeft te worden. Het onderzoek is echter nog gaande. De #51 Ferrari die Calado deelt met Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi maakte zaterdag in totaal 116 rondjes op de Sebring International Raceway.

Het team maakte zondag geen haast om de auto voor het slot van de collectieve test nog weer de baan op te sturen. Salvi: “Dat was de consequentie van de kilometers die we op zaterdag al gemaakt hadden met de auto, we hadden al veel gereden. Bijna te veel. We hadden zondag niet nog een volledige dag nodig, anders zouden we uit de maat lopen met onze voorbereidingen op de race.”

De crash werd veroorzaakt als gevolg van een test om de pits te verlaten op nieuw rubber. WEC heeft bandenwarmers voor dit jaar in de ban gedaan. “Het ongeluk was het resultaat van het feit dat we iets totaal anders deden in de outlap, het was te extreem”, aldus Salvi, die verder niet op de details inging.

Ferrari noteerde de zesde tijd algemeen tijdens de WEC Proloog in Sebring. Op dat circuit wordt aanstaande vrijdag ook de openingswedstrijd van het seizoen gereden.