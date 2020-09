Van Eerd na teleurstellende Le Mans voor RTN: "Niet treuren"

Het team kreeg al vroeg in de race te maken met tegenslag, problemen met de koeling zorgden er voor dat openingsrijder Van der Garde twee keer langdurig de pits moest opzoeken. Uiteindelijk werd het probleem verholpen, maar ’s nachts was er opnieuw malheur.

De Vries kwam vast te zitten in de grindbak na een touche met de Ferrari van Toni Vilander. De Fries wist zelf weg te komen, waarna de monteurs aan de bak moesten om de opgelopen schade te herstellen. Dat kostte al met al een half uur. Als klap op de vuurpijl had Van Eerd op zondag ook nog een momentje bij de Ford-chicane.

Racing Team Nederland was met hoge ambities naar Le Mans gekomen en dus was het des te teleurstellender dat het niet liep zoals het had moeten lopen, zo liet Van Eerd voor de camera van RTL7 weten. “Hier zijn we niet voor gestart, maar je ziet maar weer eens wat er nodig is om hier überhaupt te finishen. Een enorme teleurstelling natuurlijk. Maar niet treuren, hier weer van leren en dat alles meenemen naar de volgende keer.”

Ondanks de vijftiende plaats blijft Racing Team Nederland achter United Autosports en Jota derde in de stand om het WK. De volgende race in het kampioenschap is de acht uur van Bahrein.

