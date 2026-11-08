WEC Monza

Charles Milesi weet 'niet echt meer wat er gebeurde' bij zware WEC-crash

Alpine-coureur ongedeerd bij zware crash tijdens WEC-finale op Monza

Heiko Stritzke

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 15:53

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Een zware crash maakte tijdens de 6 uur van Monza abrupt een einde aan de deelname van de #35 Alpine aan het World Endurance Championship, toen Charles Milesi hard van de baan schoot in de Parabolica.

De Fransman, die de #35 deelde met Ferdinand Habsburg, volgde een driestrijd tussen de #20 BMW, de #83 Ferrari en zijn zusterauto #36 toen de achterkant plots uitbrak, waarna meteen een overcorrectie volgde.

De crash deed griezelig veel denken aan het ongeluk van Charles Leclerc op exact dezelfde plek tijdens de Grand Prix van Italië in de Formule 1 in september.

Terwijl de #35 Alpine ter plekke uitviel, kwam Milesi ongedeerd uit het wrak, al was hij zichtbaar beduusd door de klap.

“Het was 20 g, dus het was een behoorlijke klapper. Ik ben een beetje teleurgesteld dat we deze race zo hebben beëindigd. Zo wilde ik het programma niet afsluiten en het zag er best veelbelovend uit voor ons”, zei Milesi.

Op de vraag of vuile lucht een rol speelde bij het ongeluk, antwoordde hij: “Ik weet het niet precies, ik herinner me niet echt wat er in de auto gebeurde. Ik denk dat ik de auto gewoon kwijtraakte toen ik achter [de drie andere auto's] zat. Misschien verloor ik wat downforce of zoiets. Deze auto's zijn behoorlijk gevoelig, dus als je op de limiet zit, kun je gemakkelijk alles kwijtraken.”

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

Photo by: Jakob Ebrey

Milesi erkende dat hij de data moet bekijken om de oorzaak te begrijpen en stelde dat hij volledig bereid is de schuld op zich te nemen als het een rijdersfout was: “Dat hoort bij racen, maar ik ben een beetje teleurgesteld. We moeten controleren wat er is gebeurd, maar als het door mij kwam, zal ik een beetje teleurgesteld in mezelf zijn.”

Milesi en Habsburg hadden zich teruggevochten vanaf een elfde startplaats en boekten gestaag progressie, terwijl de zusterauto #36 vooraan in het veld streed. Milesi stond op het punt aansluiting te vinden bij de strijd om de podiumplaatsen toen de crash gebeurde.

Terugblikkend op het laatste WEC-optreden van Alpine voegde Milesi toe: “Ik had liever gezien dat de twee auto's de finishvlag hadden gehaald en dat we hadden geprobeerd er op een betere manier een beetje een feestje van te maken. We zullen nog steeds proberen van de laatste twee uur van de race te genieten en hopelijk kunnen we met de #36 een podium pakken.”

Vooraan zijn Victor Martins en Jules Gounon nog altijd volop verwikkeld in de strijd om de zege, in een gevecht met Cadillac, Ferrari, BMW en Peugeot.

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