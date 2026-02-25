Cadillac-Jota onthult nieuwe livery voor WEC-seizoen 2026

Het Britse team neemt opnieuw het runnen van de V-Series.R LMDh in de Hypercar-klasse voor zijn rekening. De rijdersline-ups waren al eerder bekendgemaakt. Op de #12 blijven Alex Lynn, Norman Nato en Will Stevens aan boord. De #38 krijgt met Jack Aitken een nieuw gezicht naast Earl Bamber en Sébastien Bourdais.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele subtiele wijzigingen te vinden in de livery, maar goud blijft de basiskleur - een keuze van hoofdsponsor Hertz. Het logo van Hertz prijkt op de neus en langs de flanken, die wit zijn en naar achteren toe overgaan in zwart.

De bovenkant van de wielkasten is zwart, net als de haaienvin op de motorcover. Daarop staan de geel-blauw-grijs-rode strepen van het Cadillac-logo, die ook naast de cockpitruit terugkomen.

De twee auto's zijn te onderscheiden via de spiegels en een band boven op de vin: bij de #12 zijn beide rood, bij de #38 zijn ze respectievelijk zwart en geel.

Kennis van Daytona

Na het debuut in Daytona - in handen van Wayne Taylor Racing en Action Express Racing - maakt Cadillac zijn eerste WK-optreden met de geüpdatete versie van de Dallara-prototype.

De afgelopen dagen testten de fabriekscoureurs en het Jota-team in Qatar om de auto verder te leren kennen en te ontwikkelen. Het serieuze werk begint tijdens het raceweekend van de 1.812 km van Qatar (26-28 maart), voorafgegaan door de Proloog-testdagen op 22 en 23 maart.

"De start van het programma met Jota vorig jaar was beter dan ik had verwacht", zegt Lynn. "Vanaf de eerste race was de auto bijna getransformeerd. Wat we er elk weekend uit wisten te halen, was indrukwekkend."

"Vanaf dat punt kunnen we nu echt gaan dromen. Eerst was dromen van één overwinning al ambitieus. Nu beginnen we elk weekend met de gedachte dat we kunnen winnen. Dat is een grote mentale omslag."

"Uiteindelijk spreken de resultaten voor zich, maar daarom zijn we hier: om Le Mans en het wereldkampioenschap te winnen. Dat is het doel."

Jota-medeoprichter Sam Hignett voegt toe: "We wisten dat de kracht van de auto in de snelheid over één ronde lag. Daar konden we echt het verschil maken, en dat hebben we benut met een flink aantal pole-positions."

"Er is enorm veel werk verzet om vertrouwd te raken met de nieuwe Michelin-banden die alle Hypercars in 2026 gaan gebruiken. Juist daar is de nauwe samenwerking met Wayne Taylor Racing en Action Express Racing in de IMSA zo waardevol."

"Zij hebben al in Daytona en Sebring geracet vóór onze wedstrijd in Qatar. Wij kunnen dus profiteren van hun inzichten over de banden en hoe je daar het maximale uit haalt."