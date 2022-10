Cadillac wil drie wagens inzetten bij 24 uur van Le Mans 2023

Cadillac is volgend jaar een van de vele merken die met een LMDh deelneemt in de topklasse van het internationale enduranceracen. In zowel het FIA World Endurance Championship als het IMSA WeatherTech Sportscar Championship gaat het Amerikaanse merk proberen de grote wedstrijden te winnen. In het WEC kan Cadillac in de Hypercar-klasse concurrentie verwachten van Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche en Glickenhaus [sommige merken met een LMH, sommige merken met een LMDh]. In de GTP-klasse van IMSA zijn Porsche, BMW en Acura de tegenstanders [allemaal LMDh].

Cadillac heeft zijn programma over twee teams verdeeld. Chip Ganassi Racing beschikt over twee wagens. Eentje rijdt het volledige WEC, de andere komt in de IMSA uit. In die laatste wagen zal ook Renger van der Zande rijden. Action Express Racing heeft ook nog een LMDh die in de IMSA uitkomt. Voor de 24 uur van Daytona is het de bedoeling dat de WEC-auto van Ganassi overkomt naar Amerika. Volgens Laura Klauser, hoofd van het sportscarprogramma van General Motors, is Cadillac nu van plan om beide in Amerika gestationeerde wagens, ook over te laten komen naar Le Mans. Ze wil “met zoveel mogelijk wagens meedoen”. Daarmee zou Cadillac drie wagens hebben in de strijd om de overall-zege in de grootste race van het jaar.

Klauser gaf eerder al aan dat het wel lastig is om met een grote vloot naar Le Mans te komen. “Je moet uitgenodigd worden door de ACO om naar Le Mans te komen. Als je een voltijdse inschrijving in het WEC hebt, ben je er gegarandeerd bij op Le Mans omdat die race onderdeel is van het seizoen. We hebben er dus tenminste een. Voor de rest is het wachten op communicatie en het uitwerken van de plannen met de ACO. Het komt er op aan wat ze besluiten over de uitnodigingen.”