Opvolgers Chip Ganassi bekend: Jota en WTR in 2025 met Cadillac

Cadillac werkt nu nog samen met Chip Ganassi Racing, maar aan die samenwerking komt na het huidige seizoen van WEC en IMSA een einde. De gegadigde partijen zullen dan wel afscheid moeten nemen van Porsche en Acura, want Motorsport.com heeft vernomen dat Jota en Wayne Taylor Racing met de V-Series.R LMDh zullen racen in 2025. Jota zou daarbij het Cadillac-programma in het WEC op zich nemen terwijl WTR dat dus in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zal doen. Er is van beide teams en Cadillac nog geen bevestiging van dit programma voor 2025, maar zoals vernomen zouden de contracten op zijn minst zijn overeengekomen al dan niet al getekend.

Laura Wontrop Klauser, die over de sportscarafdeling van General Motors gaat, wilde niet te veel wijden over een mogelijke samenwerking met Jota en WTR. "We hebben geen tijdlijn voor een aankondiging", zegt zij tegen Motorsport.com. Volgens Klauser is het een geval van 'nader te bepalen'. In maart kon Motorsport.com al delen dat het WEC volgend jaar teams wil verplichten om minstens twee Hypercars in te zetten, waardoor Cadillac zijn programma zou moeten uitbreiden voor dat seizoen. Klauser wilde echter nog niet op de zaken vooruitlopen, ook omdat deze regel nog niet is vastgelegd. "We zullen op de regels reageren wanneer deze er zijn." Die regels zouden al snel bekendgemaakt kunnen worden, want vrijdag is de jaarlijkse persconferentie van de organisatie van de 24 uur van Le Mans, de Automobile Club de l'Ouest (ACO). Naar verluidt zal deze regel dan ook gedeeld worden.

Intussen houden Jota en WTR zich voor nu op de vlakte. Jota-teambaas Sam Hignett benadrukt dat de focus nu op het huidige seizoen ligt. WTR-baas Wayne Taylor, stelt van zijn kant dat er nog geen deal is. "Het enige wat ik kan zegge, is dat we niks ondertekend hebben. Daar is een simpele reden voor: we blijven onder contract met Honda Performance Development", doelt hij op het team dat het Acura-programma leidt. "Er zijn nog geen contracten getekend, maar hopelijk kunnen we het na Le Mans allemaal voor elkaar krijgen en dingen uitzoeken voor volgend jaar."