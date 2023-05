Cadillac wil in 2024 met twee Hypercars deelnemen aan WEC

Cadillac neemt dit jaar al deel aan het WEC, maar dan met één exemplaar van de V-Series.R, zoals de Hypercar van het merk heet. Het enige team van Cadillac wordt gerund door Chip Ganassi Racing, maar als het aan Cadillac ligt komt er volgend jaar een tweede V-Series.R op de grid te staan. Dat is volgens Mark Stielow, directeur Motorsport Competition Engineering bij moederbedrijf General Motors, de juiste aanpak.

GM streeft volgens Stielow een zogenaamde 'golden crown' na, waarmee gedoeld wordt op een zege in de Daytona 500 van NASCAR en overwinningen in de 24 uur van Le Mans en 24 uur van Daytona. "Vanuit persoonlijk oogpunt zou ik dat graag doen", zegt Stielow in gesprek met Motorsport.com. Voor Le Mans houdt dat volgens hem in dat ze met twee Hypercars moeten deelnemen aan het WEC. "De volgende stap is om de leiding daarmee in te laten stemmen, ik hoop dat we groen licht krijgen."

GM-sportscar programmamanager Laura Wontrop Klauser licht de opmerkingen van Stielow toe. "Twee is altijd beter dan één en voor wat betreft wat we op tafel hebben liggen en wat is vastgelegd; dat werken we allemaal nog door." Klauser benadrukt dat een besluit over een tweede Hypercar in het WEC afhangt van het budget en de middelen. "Als we een manier vinden om dat te kunnen doen, zouden we maar al te graag het programma uitbreiden. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden", aldus Klauser.

Vorige maand reed Cadillac al met een tweede Hypercar in het WEC tijdens de 6 uur van Spa-Francorchamps. De race zat er toen al na minder dan twee uur op na een zware crash voor Renger van der Zande op de Raidillon. Volgende maand staat Cadillac met drie Hypercars op de grid wanneer het Amerikaanse merk aan de start van de 24 uur van Le Mans verschijnt. Cadillac Racing neemt twee van de deelnames op zich, Action Express Racing is het derde team. Zij zijn in het IMSA-kampioenschap actief.

De Europese tak van Cadillac Racing heeft eerder deze week een privétest afgelegd met de V-Series.R. Op maandag en dinsdag werd er een endurancetest uitgevoerd met Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook, Renger van der Zande en Scott Dixon. De twee laatstgenoemde coureurs delen met Sébastien Bourdais de #3 Cadillac tijdens de 24 uur van Le Mans.