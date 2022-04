ByKolles verricht shakedown Vanwall LMH op Duits vliegveld

De shakedown werd uitgevoerd door 1993 Le Mans-winnaar Bouchut, die regelmatig uitkwam voor ByKolles, en volgde een paar dagen nadat er foto's van de Vanwall Vandervell LMH naar buiten waren gekomen. De eerste serieuze testronden staan gepland voor begin april. Naar verwachting zullen op het circuit van Most in Tsjechië Tom Dillmann en Esteban Guerrieri, de testrijders van ByKolles, het stuurwiel ter hand nemen.

Teambaas Colin Kolles hoopte dit seizoen al mee te kunnen doen in het World Endurance Championship (WEC) en de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Maar de inschrijving voor de Hypercar-klasse werd geweigerd. Volgens de selectiecommissie van organisator ACO voldeed de inschrijving niet aan de gestelde criteria. Kolles heeft nooit laten weten wat daarvan de reden was.

Eerbetoon

ByKolles is een vaste waarde in het WEC sinds 2012, eerst in de LMP2 en vervolgens bij de topklasse LMP1. Vaak speelde betrouwbaarheid de zelfgebouwde CLM P1/01 parten. Vanwall is een Brits merk dat in de jaren vijftig onder meer actief was met Michael Hawthorn in de Formule 1. Hij werd in 1958 wereldkampioen. De Vandervell LMH van ByKolles is een eerbetoon aan Vanwall-baas Tony Vandervell. De Hypercar is bijna helemaal door ByKolles in Duitsland ontworpen en gebouwd. Achterin ligt een 4,5 liter Gibson V8-motor.