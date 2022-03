ByKolles blijft Vanwall LMH ontwikkelen: "Niets gehoord van ACO"

De formatie deed jarenlang mee in de LMP1-klasse van het World Endurance Champonship met de 24 uur van Le Mans als belangrijkste afspraak op de kalender. Voor dit seizoen werd de inschrijving voor de Hypercar-klasse geweigerd. Volgens de selectiecommissie van organisator ACO voldeed de inschrijving niet aan de gestelde criteria. Teameigenaar Colin Kolles heeft tot op heden geen duidelijkheid gekregen waarom de inschrijving geweigerd werd. Het team bracht foto’s van de nieuwe wagen naar buiten en stelt nog altijd voornemens te zijn met de nieuwe wagen te gaan racen.

“Als we welkom zijn, staan we klaar om te racen”, zegt Kolles in gesprek met Motorsport.com. Naast de komst van Porsche en Cadillac moet er dus ruimte gemaakt worden voor Vanwall. “Het is niet iets waar ik nu over kan praten, we hebben het niet in de hand”, reageert hij op de vraag of die ruimte er daadwerkelijk komt. “Ik kan alleen zeggen dat we een wagen gebouwd hebben die aan de hoogwaardige standaard voldoet.”

ByKolles Vanwall LMH Hypercar Foto: ByKOLLES Racing

Het gebrek aan een concreet raceprogramma leek een nagel aan de kist te zijn van het project, maar Kolles heeft wel degelijk een alternatief plan: “We hebben altijd gezegd dat we werken aan een hybride straatauto van 1.000 kilogram met een vermogen van 1.000 pk”, duidt hij op het voornemen een straatlegale wagen te bouwen die onder meer op circuitdagen mag rijden. Ook was vooraf al duidelijk dat het team verschiet zou laten gaan in Sebring, maar wel tijdig klaar zou zijn voor de WEC-ronde op Spa.

De Vanwall Vandervell LMH moet begin april voor het eerst op de baan verschijnen. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren op het circuit van Most in Tsjechië. Het is nog niet duidelijk welke coureurs die test voor hun rekening nemen, maar het lijkt aannemelijk dat het gaat om Tom Dillmann of Esteban Guerrieri. Zij werden vorig jaar aangekondigd als testrijders en stonden ook op de rol voor de WEC-inschrijving met de Joao Paulo de Oliveira.

Vanwall is een Brits merk dat in de jaren vijftig onder meer actief was met Michael Hawthorn actief was in de Formule 1. Hij werd in 1958 wereldkampioen. De Vandervell LMH is een eerbetoon aan Vanwall-baas Tony Vandervell, de wagen is bijna helemaal door ByKolles ontworpen en gebouwd. Achter in de wagen ligt een 4,5 liter Gibson V8-motor.

