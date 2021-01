ByKolles afwezig in WEC en Le Mans: “Nieuwe wagen zal racen”

Teambaas Colin Kolles zegt dat het team nog steeds bezig is om later alsnog mee te doen. Dat zal in principe dit jaar niet meer gebeuren, omdat losse inschrijvingen voor een race niet meer toegestaan zijn in de nieuwe Hypercar-klasse, die vanaf dit jaar de LMP1 vervangt. Daardoor mist ByKolles dus ook de 24 uur van Le Mans. Afgelopen jaar nam ByKolles al niet meer aan het hele WEC-seizoen deel omdat het team de nieuwe Hypercar wilde ontwikkelen. Alleen in Spa en Le Mans stond de #4 ENSO CLM01 P1/01 aan de start.

Kolles vertelde aan Motorsport.com dat in februari de motor voor het eerst opgestart moet worden, afhankelijk van de omstandigheden rond het COVID-19-virus. Ook gaf hij aan waarom het team niet op de startlijst staat. “We zijn niet blij met bepaalde dingen in de organisatie van het WEC en daarom hebben we besloten om niet mee te doen.” Verdere details gaf Kolles niet. Wel bevestigde hij dat de auto in de toekomst zal racen. “Hij zal meedoen, maar we staan niet onder enige druk.”

ByKolles is al lang een speler in het WEC. Eerst reed het team mee in de LMP2-categorie, om later als Lotus deel te nemen in de LMP1. Sinds 2015 wordt er gereden onder de naam ByKolles. Dit seizoen zal dus het eerste WEC-seizoen worden waarin de Oostenrijkse formatie niet te zien zal zijn.

