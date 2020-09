Buemi, Nakajima en Hartley winnen met Toyota 24 uur van Le Mans

Voor Nakajima en Buemi betekende het derde overwinning op rij, zij wonnen de voorgaande twee editie met Fernando Alonso aan hun zijde. Dit keer werd het Japans-Zwitserse duo geassisteerd door Hartley die zelf in 2017 met Porsche al Le Mans had gewonnen.

Voor Toyota werd het op het circuit zonder publiek een bitterzoete overwinning. Het team uit Keulen was met twee auto’s aangetreden, maar waar de #8 geen kind had aan de concurrentie, daar kon de #7 niet volgen. Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez werden uiteindelijk derde achter de #1 Rebellion en dus was er dit jaar geen Toyota 1-2, zoals dat de afgelopen jaren wel het geval was.

De #7 Toyota moest in de lange nacht een half uur de garage in om de turbo te vervangen, een panne die werd veroorzaakt door een probleem met het spruitstuk. De auto van Kobayashi, Conway en Lopez lag op dat moment aan de leiding doordat eerder bij de #8 Toyota de remmen vervangen moesten worden. Nadat de turbo was vervangen keerde de #7 terug op de baan, maar de wagen had op dat punt al zeven ronden achterstand opgelopen.

Ook de twee Rebellion-wagens kampten met tegenslag, maar het Zwitserse team leek achter de #8 Toyota lang op weg naar een dubbel podium. De #1 behaalde dat podium uiteindelijk ook, Gustavo Menezes, Bruno Senna en Norman Nato finishten op vijf ronden achter de winnende Toyota, maar de #3 zusterauto van Romain Dumas, Nathanael Berthon en Louis Deletraz verloren een uur voor de finish een zekere podiumplaats toen Deletraz in Indianapolis van de baan schoot en de achterkant van zijn Rebellion R13 beschadigde. De herstelwerkzaamheden kostten het team de derde plaats die nu dus naar de #7 Toyota ging. De vijfde en laatste auto in de LMP1 – de #4 ByKolles ENSO CLM P1/01 van Tom Dillmann, Bruno Spengler en Oliver Webb had zaterdagavond al moeten opgeven na een crash van Spengler in de Esses.

LMP2

In de LMP2 viel er meer te genieten. De strijd tussen de 24 inschrijvingen was soms fel en uiteindelijk ging de overwinning naar de #22 United Autosports Paul di Resta, Filipe Albuquerque en Phil Hanson. De #38 Jota Oreca van Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa en Roberto Gonzalez werd tweede en de #31 Panis Racing van Julien Canal, Nico Jamin en Matthieu Vaxiviere eindigde als derde. Het Racing Team Nederland van Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Nyck de Vries vervulde door problemen aan het begin van de race een bijrol en finishte op de negentiende plaats.

Beitske Visser debuteerde in Le Mans met een keurige dertiende plaats overall. De Nederlandse reed samen met Tatiana Calderon en Sophia Floersch in de #50 Oreca 07 van Richard Mille Racing.

Renger van der Zande werd zestiende met de #27 Oreca 07 van Dragonspeed, terwijl Job van Uitert (#32 United Autosports) een plaatsje lager (P17) eindigde

GTE Pro

In de GTE Pro-klasse ging de overwinning naar #97 Aston Martin van Alex Lynn, Maxime Martin en Harry Tincknell, gevolgd door de #51 AF Corse Ferrari met aan boord James Calado, Alessandro Pier Guidi en Daniel Serra.

GTE Am

In GTE Am tenslotte was er succes voor de #90 TF Sport Aston Martin van Jonathan Adam, Charlie Eastwood en Salih Yoluc, voor de #77 Porsche 911 van Dempsey -Proton Racing van Christian Ried, Riccardo Pera en Matt Campbell en de #83 AF Corse Ferrari van Emmanuel Collard, Nicklas Nielsen en Francois Perrodo. Larry ten Voorde werd vierde in deze klasse, Max van Splunteren twaalfde en Jeroen Bleekemolen veertiende.

Volledige uitslag 88ste 24 uur van Le Mans