Hartley en Toyota op pole in WEC Bahrein, Peugeot op de goede weg

Dit weekend wordt in Bahrein de laatste ronde van het FIA World Endurance Championship van 2022 verreden. Het is de laatste race met de relatief kleine grid van Hypercars, want volgend jaar komt er een enorme golf aan nieuwe deelnemers. Ook is het de laatste race van de GTE-Pro. Volgend jaar is de GTE-Am de enige klasse waarin er nog met GTE’s gereden gaat worden.

In de kwalificatie pakte Brendon Hartley in de #8 Toyota de pole-position bij de Hypercars. Hij was extreem snel in de middensector en zette zo zijn GR010 vooraan de grid. De tweede plek is morgen voor de #93 Peugeot door een prima tijd van Paul di Resta. Hij, de andere wagens van Toyota en Peugeot en ook de #36 Alpine kwamen echter niet in de buurt van de tijd van Hartley. Wel is het voor Peugeot een goed teken dat ze voor het eerst meekunnen in het Japanse geweld.

In de LMP2 is de pole voor Norman Nato in de #41 Realteam by WRT. Daarachter is het Will Stevens in de #38 Jota en Filipe Albuquerque in de #22 United Autosports-Oreca. Simon Mann was de snelste LMP2-rijder in de Pro-Am-categorie in de #83 Af Corse. Renger van der Zande begint morgen met de #10 Vector Sport-wagen als zevende in de LMP2-klasse, met Robin Frijns in de #31-WRT meteen achter hem

Porsche op pole in GTE-Pro

In de GTE-Pro werd de allerlaatste pole in deze klasse gepakt door Gianmaria Bruni in de #91 Porsche. Daarachter is het de #52 Ferrari. Op de tweede startrij staan de andere Porsche en Ferrari. Beide merken vechten nog om de titels in de GTE-Pro klasse. In de slotfase spinde Alessandro Pier Guidi nog in de #51 Ferrari. Corvette kwam er niet aan te pas en verloor meer dan een seconde op de pole-tijd van Bruni.

In de GTE-Am was de pole voor de #85 Iron Dames-Ferrari. Sarah Bovy, die vorige maand met haar team de eerste overwinning boekte voor een auto met alleen vrouwen bij de ELMS-race in Portimao, zette de snelste tijd neer.

Uitslag kwalificatie Hypercars & LMP2

Uitslag GTE-Pro & GTE-Am