BMW bevestigt line-up WEC 2024: Frijns teamgenoot van Rast en Van der Linde

Vorig jaar was al bekendgemaakt dat Robin Frijns, ook actief in de Formule E, aan de slag zou gaan als LMDh-coureur bij BMW. De 32-jarige Nederlander racet al sinds 2015 voor WRT, aanvankelijk in de klasse die nu als GT World Challenge Europe door het leven gaat en sinds 2021 ook in de LMP2-klasse van het WEC. In het eerste jaar wisten Frijns en WRT meteen de titel te pakken en hun klasse te winnen tijdens de 24 uur van Le Mans. Hij krijgt niet de minste teamgenoten in zijn eerste seizoen in de Hypercars, aangezien Sheldon van der Linde en René Rast hem vergezellen in de auto met startnummer 20. In de zusterbolide, die het startnummer 15 draagt, delen Dries Vanthoor, Marco Wittmann en nieuwe aanwinst Raffaele Marciello de cockpit.

"Ik heb jarenlang met veel succes samengewerkt met BMW M Team WRT", zegt Frijns. "Ik heb ervaring opgedaan in de LMP2-klasse van het FIA WEC, altijd met het doel om in de Hypercar-klasse te rijden. Die kans krijg ik nu met BMW M Motorsport en ik ben er helemaal blij mee. Iedereen werkt heel hard aan het project om ervoor te zorgen dat we aan het begin van het seizoen een goede basis hebben waarop we kunnen voortbouwen en hopelijk een paar podiumplaatsen kunnen pakken. Ik kijk natuurlijk vooral uit naar het mega-evenement in Le Mans. Mijn teamgenoten René en Sheldon zijn allebei superjongens die ik goed ken uit de DTM. Ik rijd naast twee kampioenen - wat kan er misgaan?", aldus Frijns.

Vincent Vosse, teambaas van BMW M Team WRT, spreekt van een 'droomteam'. "We hebben jarenlang samengewerkt met Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Robin Frijns en René Rast en we kennen ze erg goed. Marco Wittmann en Raffaele Marciello zijn nieuw voor ons, maar de eerste gezamenlijke tests zijn erg goed verlopen. Nu zullen we als team behoorlijk onder druk komen te staan, want met deze coureurs ontbreekt het ons zeker niet aan snelheid in de cockpit."

Na jarenlang Mercedes te representeren in de GT's verkast Raffaele Marciello naar BMW om zijn geluk te proeven in de topklasse van het langeafstandskampioenschap. De succesvolle Zwitserse coureur kijkt uit naar deze 'grote uitdaging'. "Voor racezeges en titels strijden in het FIA WEC, met zoveel grote fabrikanten, is precies de uitdaging waar ik op hoopte. Ik ben al jaren tegenstander op het circuit en het is fantastisch om nu naast Dries Vanthoor te rijden. En het is fantastisch om een BMW M Motorsport-legende als Marco Wittmann aan je zijde te hebben. Ik hoop van hen beiden te leren."

Het WEC-seizoen wordt afgetrapt met de 1812 kilometer van Qatar, op 2 maart. Dit jaar worden circuits als Monza, Spa-Francorchamps en Fuji aangedaan. Het hoogtepunt van het seizoen, de 24 uur van Le Mans, vindt plaats in het weekend van 15 en 16 juni.